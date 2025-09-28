مياه القناة: استخراج أجولة رمال من بالوعات الصرف الصحي أثناء أعمال التطهير

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي استخراج أجولة بها رمال ومخالفات من بالوعات الصرف الصحي بمنطقة موقف الفردوس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك أثناء أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي، والتي مازالت مستمرة علي محافظات " السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد"، لإطالة عمرها الافتراضى واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم استخراج عدد 5 أجولة بداخلها رمال وكمية من الحجارة ومخالفات من أحد بالوعات الصرف الصحي، أثناء اعمال الملس والتطهير بمنطقة موقف الفردوس بمحافظة الإسماعيلية، والتي كانت تتسبب في حدوث انسداد في الشبكة وطفوحات وعدم تصريف، لافتا علي استمرار الحملة المكبرة لأعمال الملس والتطهير لجميع خطوط شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بواسطة الدفع بفرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش.

مياه القناة : استخراج اجولة رمال من بالوعات الصرف الصحي أثناء أعمال التطهير

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب وصرف صحي بمحافظات القناة، انه تم ايضا استخراج كميات من الحجارة والمخالفات الصلبة من المطابق الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة الموصلة التابعة للنطرة شرق، وتم الانتهاء تماما من أعمال الملس والتطهير للمنطقة كاملة لجميع الشبكات الفرعية والرئيسية بمعرفة رجال الشبكات وفرق الطوارئ.

ناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف، وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، والإبلاغ فورا في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي والاتصال برجال الشرطة أو خط الطوارئ الخاص بالشركة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتسليك والتطهير لشبكات وخطوط الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحي، وذلك لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي والاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين في محافظات القناة.