كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع

محمد الغزاوى

أعلن اللواء عمرو فكرى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد بدء الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد و بورفؤاد، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بتكثيف حملاتها لمصادرة أي ماشية  متواجدة بالشوارع و الطرق العامة وفي محيط المناطق السكنية. 

وأضاف السكرتير العام أن التحرك جاء تنفيذاً للقرار الصادر من اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد،  بشأن إزالة العجول والماشية من الطرق العامة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب العجول والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد  أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري الجمالي للمحافظة، ومنع أي عشوائية أو ممارسات غير قانونية قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية أو الإضرار بالمواطنين.

و شدد محافظ بورسعيد على مواصلة الجهود الميدانية من جانب الأحياء والأجهزة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، لضمان التطبيق الحازم للقرار وعدم عودة المخالفات مرة أخرى، 

وأشار محافظ بورسعيد  إلى أن الحملات ستتم بشكل يومي و مفاجىء ومكثف للحفاظ على النظام العام والارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة>

بورسعيد العجول الهائمة شوارع بورسعيد بورفؤاد

