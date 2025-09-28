عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع

أعلن اللواء عمرو فكرى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد بدء الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد و بورفؤاد، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بتكثيف حملاتها لمصادرة أي ماشية متواجدة بالشوارع و الطرق العامة وفي محيط المناطق السكنية.

وأضاف السكرتير العام أن التحرك جاء تنفيذاً للقرار الصادر من اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بشأن إزالة العجول والماشية من الطرق العامة، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب العجول والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري الجمالي للمحافظة، ومنع أي عشوائية أو ممارسات غير قانونية قد تتسبب في إعاقة الحركة المرورية أو الإضرار بالمواطنين.

و شدد محافظ بورسعيد على مواصلة الجهود الميدانية من جانب الأحياء والأجهزة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، لضمان التطبيق الحازم للقرار وعدم عودة المخالفات مرة أخرى،

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الحملات ستتم بشكل يومي و مفاجىء ومكثف للحفاظ على النظام العام والارتقاء بالشكل الحضاري للمحافظة>