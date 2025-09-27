برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية

تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، أطلقت الجمعية المصرية لصحة الأسرة برئاسة الدكتور ممدوح وهبة منتدى اليافعين في دورته لعام ٢٠٢٥، من داخل قاعة الفنان الكبير محمود يس بالمركز الثقافي ببورسعيد

وشهدت الفعاليات عرض 146 موهبة من المراهقين، يضمون 60 من مختلف محافظات الجمهورية الذين تنافسوا في الفنون التعبيرية والمسرحية و86 فتى وفتاة من أبناء المحافظة فى معرض الفنون التشكيلية.

وقال الدكتور ممدوح وهبة رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاحتفالية تقام سنوبا منذ بدايتها عام 2017 بالتعاون مع منظمة اليونيسكو على المسرح الكبير فى أوبرا القاهرة وأصدرت اليونيسكو فيلما وثائقيا عنه الحفل، مؤكدا أن ذلك كان بداية اهتمام العديد من الهيئات بمواهب الجيل الصاعد ومنها مبادرة الدولة للاحتفال "بالمبدع الصغير" ثم توالت احتفالات الجمعية بإبداع اليافعين فى الأوبرا سنويا

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على القدرات المتميزة والمواهب المبدعة للمراهقين فى المرحلة العمرية من 10 - 19 عاما والبالغ عددهم 20 مليونا فى مصر، فضلا عن إتاحة الفرصة لأولادنا للارتقاء بصورتهم الذاتية واكتسابهم الثقة بالنفس من خلال العمل الجماعي ومعايشتهم إعجاب الآخرين واستحسانهم لقدراتهم ومواهبهم، وهو ما يسعى إليه المراهق خلال هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها والتي تحميه من المخاطر والسلوكيات السلبية.