مصرع تباع وإصابة سائق في تصادم جامبو بـ عامود إنارة على الدائري.. صور

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة على الطريق الدائري بالقرب من مدخل مطار القاهرة الدولي وطريق السويس الصحراوي.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على الدائري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اصطدام سيارة جامبو بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الدائري ومصرع التباع وإصابة السائق وتم نقل الجثمان للثلاجة والمصاب للمستشفى ورفع حطام الحادث.