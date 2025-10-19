قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصرع تباع وإصابة سائق في تصادم جامبو بـ عامود إنارة على الدائري.. صور

حادث الدائري
حادث الدائري
أحمد مهدي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة على الطريق الدائري بالقرب من مدخل مطار القاهرة الدولي وطريق السويس الصحراوي.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على الدائري

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اصطدام سيارة جامبو بأحد أعمدة الإنارة على الطريق الدائري ومصرع التباع وإصابة السائق وتم نقل الجثمان للثلاجة والمصاب للمستشفى ورفع حطام الحادث.

الدائري الطريق الدائري القاهرة حادث مديرية أمن القاهرة

