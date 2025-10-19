إصابه 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر بدكرنس بمحافظة الدقهلية.

و تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل باخر على طريق قريه كرم التابعه لمركز دكرنس مما أدى إلى إصابة 4 اشخاص.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلي مكان الواقعة وتبين مصرع كلا من" عبدالرحمن ابراهيم محمد

16عاما حيث اصيب

باشتباه نزيف بالمخ

ابراهيم احمد الليثي ابراهيم 21 عاما مصاب

سحجات بالوجه واشتباه كسر في الساق اليسري

كما اصيب ابراهيم اشرف السيد 17 عاما واصابته

جرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم اسلام عبدالله طلبه

18 عاما واصابته

كدمات بالوجه وسحجات .



وتم نقل المصابين الى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.



