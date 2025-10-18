قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار
سعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية: 330 مخالفة في حملات تموينية تفتيشية مفاجئة وضبط 2 طن منتجات متنوعة

حملة تمونية
حملة تمونية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشيرا إلى أننا لن نسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة، وتعليمات واضحة ومشددة بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بمنظومة الدعم.

وأشار المحافظ  إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والتأكد من صحة وسلامة الأغذية، مشددًا على أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة دون أي تهاون.

وقاد علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، حملات مفاجئة موسعة استهدفت المخابز والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات غش أو تلاعب.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات الرقابية التي نُفذت على مدار ثلاثة أيام متتالية، أسفرت عن تحرير 330 مخالفة تموينية في مختلف القطاعات، ففي قطاع المخابز، تم تحرير 246 مخالفة تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، إلى جانب مخالفات أخرى متنوعة، وذلك تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 84 مخالفة تضمنت عرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود فواتير للسلع المعروضة، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المضبوطات، شملت، 500 كيلوجرام من اللحوم والدواجن (منها 425 كجم أجزاء دواجن بغرض الغش التجاري، و55 كجم لحوم بالعظم مذبوحة خارج السلخانة، و20 كجم دجاج مجمد)، إلى جانب 50 جردل مخلل منتهية الصلاحية، و50 كرتونة سناكس (لعدم الإعلان عن المخازن)، و10 كراتين مياه، و15 شيكارة دقيق و25 علبة من الأكر والبويات (بدون فواتير)، بالإضافة إلى 6 قاروصة سجائر و2 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، و150 لتر سولار لتجميع مواد بترولية، و200 لتر سولار بمحطة بدون ترخيص، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الدقهلية محافظ تموين حملة

