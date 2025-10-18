قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
القيادي في حماس محمد نزال: لا أستطيع الإجابة عما إذا كنا ستتخلى عن السلاح أم لا؟
محافظات

محافظ الدقهلية: حملة مكبرة على الأسواق لضبط المخالفات

همت الحسينى

شدد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور على أماكن بيع وتداول وعرض وتعبئة وتصنيع مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجودة السلع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وشنت لجنة من صحة الدقهلية، حملة في هذا الإطار أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ففي مدينة المنزلة، تم ضبط 62 كرتونة مياه عبوة الكرتونة 20 زجاجة 600 ملم، باجمالي 744 لتر للكمية وذلك بموجب محضر ضبط رقم ٨/ب لسنة 2025، حيث أن المياه معبأة من حنفية من خزان منزلي، وتم ضبطها للشك في صلاحيتها وأخذ العينات اللازمة للتحليل وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


وفي مدينة طلخا، تم ضبط 374 لتر مشروبات ومياه غازية منتهيه الصلاحية وضبط 99 كجم أغذية جافة منتهية الصلاحية، وفي مدينة دكرنس، تم ضبط 50 شيكارة بن حصى بإجمالي 2500 كيلو للشك في الصلاحية للاستخدام الآدمي لوجود المضبوطات في مخزن به خطر داهم على الصحة العامة وسحب عينة من المضبوطات للفحص بالمعامل وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة شئونها.

جاءت هذه الحملة بناء على تعليمات  الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائى بالدقهلية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي بالدقهلية، والدكتورة لبنى عابد مدير عام مراقبة الأغذية بالدقهلية، بتكثيف المرور والتفتيش على منشآت حفظ الأغذية والمصانع والشركات ومحلات بيع الأغذية.

الدقهلية طلخا حملات تفتيش

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

الطفل المتهم بالاسماعيلية

لص في عز النهار بقنا وطفل ينهى حياة صديقه بالإسماعيلية بطريقة وحشية.. حوادث شغلت الرأي العام اليوم

ترامب

الهدنة على المحك.. جدل حول تصريحات ترامب واتهامات لإسرائيل| وخبير يوضح

فتاوى

فتاوى| هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. هل تبطل الصلاة إذا سلم الإمام قبل إتمام التشهد الأخير؟.. هل إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة عن الكلام يبطل الصلاة ؟

بمقصورة رقمية ومواصفات ثورية.. تسريب صور أودي Q7 الجيل الجديد

ودّعي زفارة الكبدة النيّة.. 7 طرق فعّالة ومجربة للتخلص من رائحتها المزعجة قبل الطهي

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

