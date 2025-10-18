قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر أسماء المصابين الـ8 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين الـ8 فى  حادث انقلاب سيارة ربع نقل امام قريه كفر عوض التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وهم: ماهر عبد الحميد ابراهيم ابو الوفا 53 عاما مقيم بشلا، واصابته كسر بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالرأس.

هانى مسعد الغنيمى 43 عاما مقبم كفر بهيدة، وإصابته كسر بالعمود الفقرى.

أحمد مسعد مصطفى رضوان 31 عاما مقيم ميت غمر، وإصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس

عبد البارى السيد عبد البارى 58 عاما، كفر بهيدة ميت غمر، واصابته ما بعد الارتجاج  و نزيف بالانف.


 كما اصيب السيد حسين محمد محمد سالم 38 عاما، مقيم ميت غمر، وإصابته ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الايسر.

حمادة عبد اللطيف حسين 36 عاما، كفر بهيدة ميت غمر، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عبد اللطيف احمد حافظ 35 عاما، مقيم كفر بهيدة ميت غمر
وإصابته كسر بالحوض.

عبد الرحيم مصطفى رضوان 61 عاما، مقيم ميت غمر وإصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الدقهليه أجا كفر عوض ربع نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

بالصور

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد