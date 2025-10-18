ننشر أسماء المصابين الـ8 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين الـ8 فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل امام قريه كفر عوض التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وهم: ماهر عبد الحميد ابراهيم ابو الوفا 53 عاما مقيم بشلا، واصابته كسر بالعمود الفقرى وجرح قطعى بالرأس.

هانى مسعد الغنيمى 43 عاما مقبم كفر بهيدة، وإصابته كسر بالعمود الفقرى.

أحمد مسعد مصطفى رضوان 31 عاما مقيم ميت غمر، وإصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس

عبد البارى السيد عبد البارى 58 عاما، كفر بهيدة ميت غمر، واصابته ما بعد الارتجاج و نزيف بالانف.



كما اصيب السيد حسين محمد محمد سالم 38 عاما، مقيم ميت غمر، وإصابته ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الايسر.

حمادة عبد اللطيف حسين 36 عاما، كفر بهيدة ميت غمر، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عبد اللطيف احمد حافظ 35 عاما، مقيم كفر بهيدة ميت غمر

وإصابته كسر بالحوض.

عبد الرحيم مصطفى رضوان 61 عاما، مقيم ميت غمر وإصابته ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أجا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.