استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة حامية بالدقهلية

همت الحسينى

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بأحد المنازل بقرية أبو ماضي الحفير التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية  ، حيث نشبت مشاجره تم فيها استخدام السنجة وآلات حادة بين عدد من الأشخاص. 

.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات  الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين اصابه كلا من 
سمير ابراهيم عبدالمنعم محمد
35عاما حيث  اصيب بجرح قطعي فى  الذراع الأيمن ، كدمة بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالكتف الأيمن و سحجات وخدوش بالوجه 
سمير عبد النعيم نوفل 
52عاما حيث اصيب بجرح قطعي بالرأس ، ايمن عبد العزيز السيد الشحات 28عاما مصاب كدمة بالصدر وكدمة بالقدم اليسرى وعبد العزيز السيد الشحات 55عاما واصابته  كدمات  بالذراع
تم نقل  الى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة. 
 

الدقهلية بلقاس ابو ماضى ضباط

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

وزير الاستثمار خلال الاجتماعات

مصر تبحث فرص التعاون الاستثماري في القطاعات الإستراتيجية خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

كامل الوزير

تفاضيل حزمة المهل والتيسيرات المقدمة من الصناعة للمشروعات المتعثرة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 17-10-2025 بعد زيادات البنزين

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

