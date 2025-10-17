إصابة 4 أشخاص في مشاجرة حامية بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع مشاجرة بأحد المنازل بقرية أبو ماضي الحفير التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، حيث نشبت مشاجره تم فيها استخدام السنجة وآلات حادة بين عدد من الأشخاص.

.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وتبين اصابه كلا من

سمير ابراهيم عبدالمنعم محمد

35عاما حيث اصيب بجرح قطعي فى الذراع الأيمن ، كدمة بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالكتف الأيمن و سحجات وخدوش بالوجه

سمير عبد النعيم نوفل

52عاما حيث اصيب بجرح قطعي بالرأس ، ايمن عبد العزيز السيد الشحات 28عاما مصاب كدمة بالصدر وكدمة بالقدم اليسرى وعبد العزيز السيد الشحات 55عاما واصابته كدمات بالذراع

تم نقل الى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة.

