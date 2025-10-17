قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على سيدتين في الدقهلية

المتهم
المتهم
كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله أحد الأشخاص قيام العاملين بقسم شرطة ميت غمر بالدقهلية بتلفيق قضايا لشقيقتيه وتهديده وباقى أشقائه .

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية").

وتبين أنه بتاريخ 11 الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة تم إستهداف وضبط شقيقتى الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (من متجرى المواد المخدرة)، وضُبط بحوزتهما (كمية من المواد المخدرة "حشيش ، هيدرو ، هيروين" – سلاح أبيض) وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما إحتياطياً ومازالا قيد الحبس وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الظاهر بمقطع الفيديو لإدعائه الكاذب.

الأجهزة الأمنية ميت غمر الدقهلية اخبار الحوادث

