الداخلية والخارجية.. اكتشف أعراض البواسير بمختلف أنواعها

تختلف أعراض البواسير حسب نوعها وبصفة عامة من المهم اكتشافها مبكرا لتجنب التدخل الجراحي .

أعراض البواسير

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نادرًا ما تُسبب البواسير الداخلية ألمًا (وعادةً لا يُشعَر بها) إلا إذا تدلّت. كثيرٌ من المصابين بالبواسير الداخلية لا يدركون إصابتهم بها لأنها داخل المستقيم.

إذا ظهرت عليك أعراض البواسير الداخلية، فقد ترى دمًا أحمر فاتحًا على ورق التواليت، أو في البراز، أو في المرحاض. إذا تدلّت البواسير الداخلية عبر فتحة الشرج، فقد تتمكن من دفعها برفق إلى الداخل.

عادةً ما تكون البواسير الخارجية أكثر وضوحًا لأنها تظهر خارج فتحة الشرج.

اعراض البواسير الخارجية

نكشف لكم فيما يلي أهم أعراض البواسير الخارجية :

حكة أو تهيج حول فتحة الشرج

كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج تجعلك تشعر بالألم أو الرقة

ألم أو وجع في فتحة الشرج، وخاصة عند الجلوس

نزيف عند المسح

البواسير المتخثرة هي تجمع الدم داخل البواسير الخارجية وقد يُسبب هذا أعراضًا مشابهة كالتورم والالتهاب والألم ، ولكنه عادةً ما يكون أكثر حدةً وظهورًا مفاجئًا.