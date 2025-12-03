قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعم متكامل لأصحاب الهمم في الجامعات بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
ريال مدريد يكتسح بلباو بثلاثية ويواصل مطاردة برشلونة على صدارة الليجا
محمد الشيبي أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية
رئيس لجنة متابعة انتخابات الإسكندرية: عدم صحة شكوى بوجود دعاية لمرشح خارج المقر الانتخابي
بيراميدز يطيح بالأهلي من وصافة الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية
وزير الإنتاج الحربي: استطعنا أن نكون جهة تُدر أرباحًا للدولة ونصدّر للخارج |فيديو
لجنة متابعة انتخابات الجيزة: تحرير محاضر لمحاولة تصوير بطاقة الاقتراع وحشد ناخبين بإمبابة
الوطنية للانتخابات ترد على 13 شكوى بشأن جولة إعادة انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات
بيراميدز يسجل الهدف الثاني فى الوقت القاتل أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
الزراعة ترد على الشائعات: معلومات "عزوف المزارعين" عن القمح غير دقيقة.. 2350 جنيهاً لسعر الإردب
بفضل دعم الرئيس السيسي.. وزير الإنتاج الحربي: لدينا اكتفاء ذاتي في تصنيع المدرعات | فيديو
أبرز الشكاوى الواردة للهيئة الوطنية للانتخابات من سوهاج وقنا والفيوم
محافظات

توقيع الكشف الطبي على 283 حالة في قافلة جامعة بنها بمدرسة كفر الكردي بكفر شكر

إبراهيم الهواري

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ، تنظيم القوافل الطبية ضمن فعاليات مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" لتوقيع الكشف الطبي على طلاب المدارس.


يأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، وبتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و خالد عطا مدير إدارة كفر شكر التعليمية. 


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن مبادرة " من أجل قلوب أطفالنا" تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم صحة طلاب المدارس وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القوافل الطبية لضمان نشء سليم وصحة أفضل لأبنائنا في المستقبل.


من جانبها أشارت الدكتورة نيرمين عدلي الى أن قافلة اليوم استهدفت مدرسة كفر الكردي بكفر شكر وقامت بإجراء ٢٨٣ كشفًا طبيًا فى تخصصي الرمد والأطفال والروماتيزم ، شملت ٣٧ حالة أمراض العيون ، و ١٦٤ حالة أطفال ، و١٠٠ حالة روماتيزم ، بالإضافة إلي عمل نظارات طبية وتم صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

للحماية من الفيروسات المنتشرة ونزلات البرد.. تعرف على فوائد أوراق الجوافة

