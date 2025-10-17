الدقهلية .. افتتاح مخبز المحافظة لإنتاج الخبز المدعم والفينو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن افتتاح "مخبز المحافظة " بمدينة المنصورة قريباً ، لإنتاج الخبز المدعم والخبز الأبيض (الفينو)، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط منظومة الخبز من المصدر إلى يد المستهلك، مع تقديم خدمة سهلة ومنضبطة بسعر معلن وجودة مضمونة.

جاء ذلك أثناء تفقد " المحافظ " لأعمال تطوير وتجهيز مخبز المحافظة بمقر مول سوق الجملة الجاري تطويره بالشراكة بين الغرفة التجارية وأحد المستثمرين لخدمة أبناء مدينة المنصوره ، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهليه ، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ ، والدكتوره شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية .

وقال " مرزوق " إن فكرة إنشاء المخبز جاءت استجابة لمطالب المواطنين، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمخبز ستصل الي ما يقرب من 53 ألف رغيف مدعم يوميا ، مع التزام كامل بالمواصفات القياسية ، (وزن وجودة ونظافة وسلامة غذائية ) وبإشراف رقابي وتمويني مستمر.

وأوضح " المحافظ " أن المخبز سيعمل على مدار اليوم من خلال ورديات عمل ، وسيتم إقامة نقاط بيع مباشرة بالقرب من التجمعات السكنية ، إلى جانب خدمة توصيل للمنازل لتيسير الحصول على الخبز ، وبما يضمن سهولة الوصول وتقليل الزحام.

وأشار " الي أنه وجه بإنتاج خبز أبيض (فينو) حر مطابق للمواصفات القياسية، وبـأسعار تنافسية تراعي البعد الاجتماعي وتلبي احتياجات الأسر والطلاب والعاملين، مع إعلان الأسعار بوضوح ووضعها على واجهات نقاط البيع وأكياس التعبئة.

وأكد " المحافظ " علي أن مخبز المنصورة سيكون النواة الأولى لإطلاق سلسلة مخابز تابعة للمحافظة في المراكز والمدن، بهدف تعزيز وفرة الخبز وتغطية الطلب في القرى والتجمعات البعيدة، وصولًا إلى منظومة تضمن توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار وجودة المنتج.

كما أكد "المحافظ " على أن إنشاء المخبز يستهدف منع أي تلاعب في وزن الرغيف أو جودته، وضمان وصوله لمستحقي الدعم بسهولة، مع تخفيف معاناة كبار السن وغير القادرين على التردد اليومي على المخابز.