بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر.. أسعار الذهب والدولار اليوم
محافظات

اصطدم ميكروباص بآخر ونقل.. إصابة 4 أشخاص بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب اربعة اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بآخر  مع ربع نقل على طريق شربين أمام قرية الخيارية التابعه لمركز المنصوره بمحافظة الدقهلية

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف عقب تلقى النجدة بلاغا  إلى مكان الحادث وتبين إصابه 4 أشخاص بإصابات متفرقة وهم زينب حسن يحيي النحاس 50 عاما كفر بدواي القديم  وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، أمل السيد محمد فوزى 37 عاما مقيمة شربين وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

وأصيبت  مها مصطفى المتولي عوض 29 عاما مقيمة بالمنصورة  وأصيبت باشتباه كسر بالقدم اليسرى. ومحمد عنتر خليفة إبراهيم 26 عاما مقيم البنديرة وأصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصوره العام التخصصي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

الدقهلبة شربين المنصوره بداوى

