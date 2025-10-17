اصطدم ميكروباص بآخر ونقل.. إصابة 4 أشخاص بالدقهلية

أصيب اربعة اشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بآخر مع ربع نقل على طريق شربين أمام قرية الخيارية التابعه لمركز المنصوره بمحافظة الدقهلية

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف عقب تلقى النجدة بلاغا إلى مكان الحادث وتبين إصابه 4 أشخاص بإصابات متفرقة وهم زينب حسن يحيي النحاس 50 عاما كفر بدواي القديم وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، أمل السيد محمد فوزى 37 عاما مقيمة شربين وإصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأصيبت مها مصطفى المتولي عوض 29 عاما مقيمة بالمنصورة وأصيبت باشتباه كسر بالقدم اليسرى. ومحمد عنتر خليفة إبراهيم 26 عاما مقيم البنديرة وأصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى وإصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصوره العام التخصصي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.