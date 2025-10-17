محافظ الدقهلية يعتمد تحريك تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحريك تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة، الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة في حدود 15%، وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي ) ، كما اعتمد تحريك سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين وتسليمها للمواطنين كالتالي :

- سعر الاسطوانة المنزلي 21,5 كيلو :

225 جنيها تسليم داخل أرض المستودع.

235 جنيها تسليم خارج المستودع.

- سعر الاسطوانه التجاري 25 كيلو :

450 جنيها تسليم داخل أرض المستودع.

460 جنيها تسليم خارج المستودع .

وكلف" المحافظ " السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهليه ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما كلف "مرزوق " مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

وقرر المحافظ، تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تحريك أسعار المواد البتروليه كالتالي:

(بنزين 95 21 جنيها للتر).

(بنزين 92 19,25 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 17,75 جنيه للتر ) .

( السولار 17,50 جنيه للتر ) .

( غاز تموين السيارت 10 جنيهات للمتر المكعب ).