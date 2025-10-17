قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الصناعة يلتقي بالمستثمرين في جمصة غدًا بحضور محافظ الدقهلية

ولاء عبد الكريم

تعلن وزارة الصناعة أنه سيتم عقد لقاء مع مستثمري محافظة الدقهلية يوم السبت الموافق 18 أكتوبر بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وذلك بمبني الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة في تمام الساعة 12 ظهراً.

وتدعو الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الدقهلية لحضور هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المنطقة الصناعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود بعض التحديات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، 

