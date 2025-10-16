علاء عيد النبي بعد استلام كارنيه الشيوخ: توطين الصناعة على رأس أولوياتي

أعرب النائب علاء عيد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاه إياها من خلال قرار رئيس الجمهورية بتعيينه عضوًا بـ مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية كبرى سيحرص على أن يكون على قدرها.

وقال النائب في تصريح صحفي عقب تسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، إن تعيينه يأتي امتدادًا لدور حزب الإصلاح والتنمية في دعم الدولة المصرية والمشاركة الفاعلة في العمل التشريعي والسياسي، مشيرًا إلى أن الحزب بقيادة الأستاذ محمد أنور السادات، يسعى دومًا إلى ترسيخ مبادئ الإصلاح والتنمية المستدامة وخدمة المواطنين من خلال عمل برلماني جاد ومسؤول.

وأكد المهندس علاء عيد النبي أن ملف الصناعة وتوطينها سيكون على رأس أولوياته خلال عضويته بالمجلس، موضحًا أن دعم الصناعات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يمثلان حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل الاعتماد على الواردات.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف كل الجهود بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ودعم توجهات الدولة نحو التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن المصري ومستقبل الأجيال القادمة.