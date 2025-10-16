هاني العتال بعد تسلم كارنيه عضوية الشيوخ: ملف الرياضة في مقدمة أولوياتي

تسلم اليوم النائب هاني العتال، أمين أمانة الإعلام المركزية بحزب حماة الوطن، مساعد رئيس الحزب، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال استقبال الأمانة العامة لـ مجلس الشيوخ، الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية، استعدادا لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

من جانبه وجه هاني العتال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في اختياره ضمن المعينين في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع كافة أعضاء المجلس من أجل تحقيق تطلعات الدولة المصرية في ضوء اختصاصات المجلس التي أقرها الدستور والقانون.

وأوضح أنه يركز على عدد من الملفات التي سيعمل عليها خلال عضويته في مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها ما يتعلق بملف الرياضة، وخطط النهوض بالاستثمار الرياضي، لاسيما في ضوء إقرار تعديلات هامة في قانون الرياضة.



وقال هاني العتال: مجلس الشيوخ يمثل أهمية كبيرة في دعم الدولة المصرية وتوجهاتها، لذا سيكون هناك تطرق وعرض لكافة القضايا والملفات، مثل الصحة، التعليم، الاستثمار، الزراعة، والصناعة.