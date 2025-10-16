قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
رئيس الوزراء: النيل قضية وجود لا تقبل المساومة.. والتعاون مبدأ لتنفيذ أي مشروع عليه
مدبولي: التعاون العادل والمنفعة المشتركة.. أساس التنمية في دول حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هاني العتال بعد تسلم كارنيه عضوية الشيوخ: ملف الرياضة في مقدمة أولوياتي

هاني العتال
هاني العتال
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تسلم اليوم النائب هاني العتال، أمين أمانة الإعلام المركزية بحزب حماة الوطن، مساعد رئيس الحزب، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال استقبال الأمانة العامة لـ مجلس الشيوخ، الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية، استعدادا لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني يوم السبت المقبل.

من جانبه وجه هاني العتال، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته في اختياره ضمن المعينين في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع كافة أعضاء المجلس من أجل تحقيق تطلعات الدولة المصرية في ضوء اختصاصات المجلس التي أقرها الدستور والقانون.

وأوضح أنه يركز على عدد من الملفات التي سيعمل عليها خلال عضويته في مجلس الشيوخ، وفي مقدمتها ما يتعلق بملف الرياضة، وخطط النهوض بالاستثمار الرياضي، لاسيما في ضوء إقرار تعديلات هامة في قانون الرياضة.


وقال هاني العتال: مجلس الشيوخ يمثل أهمية كبيرة في دعم الدولة المصرية وتوجهاتها، لذا سيكون هناك تطرق وعرض لكافة القضايا والملفات، مثل الصحة، التعليم، الاستثمار، الزراعة، والصناعة.

مجلس الشيوخ الشيوخ هاني العتال مجلس الشيوخ الجديد البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش مهارات التعلم .. ويؤكد: العلم أساس نهضة الأمم

فتاوى

فتاوى| هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب.. هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟.. ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيب

مرصد الأزهر يحلل الموقف الألماني تجاه غزة

مرصد الأزهر يكشف تباين الموقف الألماني من حرب غزة ويشيد بدور مصر في دفع مسار السلام

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد