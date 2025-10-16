قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سيف زاهر بعد تسلّمه كارنيه الشيوخ: انطلاقة لمسئولية وطنية في خدمة المواطن

سيف زاهر
سيف زاهر
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعرب الإعلامي والنائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بتسلّمه كارنيه عضوية المجلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد والمسئول لخدمة المواطن المصري والمشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة.

وقال زاهر، في تصريحات له، إن انضمامه لمجلس الشيوخ هو عهد جديد مع المواطن المصري، يقوم على الشفافية والمصداقية والتواجد الميداني بين الناس، مشددًا على أن صوت المواطن سيظل دائمًا هو البوصلة التي توجه مواقفه داخل المجلس، سواء في ملفات التشريع أو الرقابة أو تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملفات الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء المستقبل وصناعة الوعي والانتماء الوطني، مؤكدًا أن تطوير هذه القطاعات يسهم في ترسيخ قيم العمل والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وشدد على أن العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة سيكون امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، موضحًا أهمية التواصل الدائم مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية دورية تضمن أن يكون القرار النيابي معبرًا عن هموم الشارع المصري واحتياجاته الحقيقية.

واختتم سيف زاهر تصريحه مؤكدًا أن “الجمهورية الجديدة ليست شعارًا نرفعه، بل مسئولية نتحملها جميعًا”، مشددًا على أن مجلس الشيوخ سيكون منصة لصوت المواطن وركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها العظيم.

سيف زاهر النائب سيف زاهر مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة الإعلامي والنائب سيف زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

أستاذة علم اجتماع: وحدة المصريين أقوى من الفتن.. ومحاولات التقسيم فشلت عبر التاريخ

صورة أرشيفية

رئيس الوزراء الفلسطيني: للسلطة الحق بإدارة غزة ضمن إطار سيادة دولة مستقلة

صورة أرشيفية

تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد