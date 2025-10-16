سيف زاهر بعد تسلّمه كارنيه الشيوخ: انطلاقة لمسئولية وطنية في خدمة المواطن

أعرب الإعلامي والنائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ، عن فخره واعتزازه بتسلّمه كارنيه عضوية المجلس، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني الجاد والمسئول لخدمة المواطن المصري والمشاركة الفاعلة في مسيرة الجمهورية الجديدة.

وقال زاهر، في تصريحات له، إن انضمامه لمجلس الشيوخ هو عهد جديد مع المواطن المصري، يقوم على الشفافية والمصداقية والتواجد الميداني بين الناس، مشددًا على أن صوت المواطن سيظل دائمًا هو البوصلة التي توجه مواقفه داخل المجلس، سواء في ملفات التشريع أو الرقابة أو تعزيز المشاركة المجتمعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملفات الشباب والرياضة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في بناء المستقبل وصناعة الوعي والانتماء الوطني، مؤكدًا أن تطوير هذه القطاعات يسهم في ترسيخ قيم العمل والانتماء لدى الأجيال الجديدة.

وشدد على أن العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة سيكون امتدادًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة، موضحًا أهمية التواصل الدائم مع المواطنين عبر لقاءات ميدانية دورية تضمن أن يكون القرار النيابي معبرًا عن هموم الشارع المصري واحتياجاته الحقيقية.

واختتم سيف زاهر تصريحه مؤكدًا أن “الجمهورية الجديدة ليست شعارًا نرفعه، بل مسئولية نتحملها جميعًا”، مشددًا على أن مجلس الشيوخ سيكون منصة لصوت المواطن وركيزة أساسية في مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مستقبل يليق بمصر وشعبها العظيم.