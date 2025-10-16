قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

تقى الجيزاوي

يواصل النجم أحمد زعيم، تثبيت مكانته الفنية، وتقديمه لأعماله الغنائية المميزة، التى بدأها مع نهاية العام الماضى، ويطرح الأن أغنيته الرومانسية الجديدة " مابكدبش"، من ألحانه وإنتاجه، وكلمات الشاعر المعروف محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وتم تنفيذها وإخراجها بطريقة الــ Ai  للمخرج محمد شحاتة.
كشف زعيم عن مفاجأة خاصة بأغنية "مابكدبش"، بقوله: الأغنية دى ليها معزة خاصة جدا عندى.. كتبها الشاعر محمد عاطف، بصدق وإحساس عميق، مستندًا إلى مشاعره الحقيقية.. وعندما انتهيت من تلحينها كنت أريد أن تغنيها الفنانة شيرين عبد الوهاب، خصوصا بعدما تعاونا من قبل وغنت من ألحانى أغنية "هو ده" وأيضا أغنية "ابتسمت"، وبالفعل استمعت إليها شيرين وأعجبت بها جدا وقالت لى: "الأغنيه دى محدش هيغنيها غيرى".


ويضيف زعيم: ولكن بعد فتره طويلة ظلت الأغنية كما هى ولم تتقدم أى خطوة!.. وكانت تراودنى كثيرا فى احلامى، وأسمعها مع نفسى كل يوم، وخطفنى فيها جملة "حلمت أنا بيك"، "ودى حاجة فعلا حصلت معايا لأن زوجتى، اتجوزتها بعد ماحلمت بيها رغم إنى مكنتش أعرفها ولا هي تعرفني.. فكانت القسمة و النصيب والقدر من خلال حلم".


ويتابع زعيم: تقابلت مع الشاعر محمد عاطف وقلت له "نفسى أغني الأغنية دى.. وياريت تكلم الفنانه شيرين وتطلب منها إنى أغنيها.. قال لى ياريت.. فتحدث عاطف مع شيرين وأوضح لها حبى وارتباطى بالأغنية، فاقتنعت ورحبت ووافقت.. وبدأت بالفعل منذ فترة فى إعدادها وتنفيذها، مع الموزع الموسيقى عمرو الخضرى الذى أضاف لها جمال بتوزيعاته وفواصله الموسيقية الجميلة، وأتوقع لها ان تحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.


وعلى جانب آخر.. عبر المطرب والملحن أحممد زعيم عن سعادته، بعد حصوله على جائزة أحسن مطرب شاب فى حفل مهرجان دير جيست 2025 عن أغنية "حب تانى"، كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وميكس وماستر خالد سند، وإخراج أحمد علاء الجندى، وإشراف وتنفيذ saro، وإنتاج el adevino.. وقال زعيم: من الحاجات اللى كنت مبسوط بيها جدا لانى تعبت وقت تنفيذ الأغنيه وتصويرها أنا ومدير اعمالى هانى صارو وكل فريق العمل وقتها اللى لغاية دلوقت بنتعب سوا ومبسوطين جدا بهذا النجاح.. وأيضا سعدت بنجاح أغنيتى الثانية "هد حيل" كلمات محمد يونس، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، ميكساج وماسترينج ماهر صلاح، ومن إخراج عمر أيمن.
 

وعن أعماله القادمة قال زعيم: "الفتره الجايه ان شاء الله هتلاقونى مع الفنانه اليسا والفنان هانى شاكر والفنان رحمة رياض والفنان وائل جسار وغيرهم.. وخلال الفترة المقبلة هيكون فيه عمل آخر أنا خلاص مش هغيب تانى.. وفيه أعمال دراميه لأفلام ومسلسلات بصوتى الفتره الجايه ان شاء الله".

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

أسبوع القاهرة للمياة

مركز بحوث الصحراء يحتفل بمرور 75 عامًا ويستعرض إنجازاته في أسبوع القاهرة للمياه 2025

لمعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك "أجرينا 2025"،

نيابة عن وزير الزراعة.. الصياد يفتتح المعرض الدولي الخامس والعشرون لإدارة وإنتاج الدواجن والماشية والأسماك

الهلال الأحمر

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة يشيد بجهود متطوعي الهلال الأحمر

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

