النائب محمد أبو العينين: أنا أهلاوي وفي لقاء الأهلي مع سيراميكا بكون مبسوط أيًا كان الفائز

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أنه أهلاوي “مضيفًا، في لقاء الأهلي مع سيراميكا بكون مبسوط وسعيد أيا كان الفائز”.

وقال أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن نجلي طارق شاب طموح ويتمتع بخبرات متعددة ووجد ضالته في المجال الرياضي ويشرف على النادي.

وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، عملت على تطوير شبكة صدى البلد، ووجدت العديد من الكفاءات، معلقا “كل شخص بلاقي فيه كفاءة بعينهم على طول”.

وأشار أبو العينين إلى أن لدينا مشروعا طموحا بتطوير شبكة صدى البلد لتقديم الأفضل.