قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاذبة للاستثمار.. النائب محمد أبو العينين: أفريقيا من أغنى قارات العالم وتتمتع بثروات هائلة
قيادي بحركة فتح: الهلال الأحمر المصري يدير عمليات الإغاثة في غزة باحترافية
الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إرسال المساعدات إلى غزة
النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف يلتزم المسلم بصلاة الفجر ولا ينام عنها؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

صلاة الفجر
صلاة الفجر
إيمان طلعت

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أسامة من القليوبية، قال فيه: "أنا بنام عن صلاة الفجر، أعمل إيه علشان أواظب وأنضبط في صلاة الفجر؟".

وأوضح أمين الفتوى، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن صلاة الفجر من أعظم الصلوات عند الله، وهي مقياس لمحبة العبد لربه وحرصه على الطاعة، مؤكدًا أن النوم عنها تفريط ينبغي أن يسعى المسلم لعلاجه بالوسائل المشروعة.

وقال الدكتور شلبي: "أول حاجة تساعدك على المواظبة على صلاة الفجر هي النوم المبكر، لأن من ينام متأخرًا يُثقل جسده ولا يستيقظ بسهولة. فابدأ ليلك مبكرًا، واقرأ قبل نومك آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة بنية أن يوقظك الله للفجر".

وأضاف أمين الفتوى: "الأمر الثاني أن تضبط المنبه، أو تستعين بأحد من أهلك ليوقظك، أو تستخدم الوسائل الحديثة، فالأخذ بالأسباب جزء من العبادة، كما أن الدعاء من أقوى الأسباب".

وتابع: "قبل أن تنام، ادعُ الله بصدق: (اللهم أيقظني لصلاة الفجر، اللهم اجعلني من أهل صلاة الفجر)، فإذا خرج الدعاء من قلبك بصدق، استجاب الله لك، لأن النبي ﷺ قال: «الدعاء هو العبادة»".

وأشار إلى أن "من كانت له نية صادقة وهمّة حقيقية في المحافظة على صلاة الفجر، أعانه الله عليها، فالله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، فالمجاهدة في القيام للصلاة باب من أبواب القرب".

وقال: "إذا أكرمك الله واستيقظت لصلاة الفجر، فاحمده وادعه في هذا الوقت المبارك، لأن النبي ﷺ قال: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله»، وهذه أعظم منزلة ينالها المؤمن في يومه".

كيف يلتزم المسلم بصلاة الفجر ولا ينام عنها الفجر كيف يلتزم المسلم بصلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

صاحب واقعة السقوط من الاتوبيس

صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا

ترشيحاتنا

انهيار القطاع الصحي في غزة

منظمة الصحة العالمية: الأمراض المعدية تخرج عن السيطرة في قطاع غزة

السفير حسام زكي

حسام زكي : مؤتمر شرم الشيخ للسلام أنهى عمليا حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف

مفوضية الاتحاد الأفريقي تهنئ مصر ودول القارة المتأهلة إلى كأس العالم 2026

بالصور

يسرا تتألق على سجادة مهرجان الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

لبلبة ونيللي كريم وهالة صدقي.. نجمات تألقن على ريد كاربت مهرجان الجونة

نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي
نيللي كريم ولبلبة وهالة صدقي

كالأميرات.. شاهد درة بالزهري الملكي في مهرجان الجونة

درة
درة
درة

مي الغيطي بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي

مي الغيطي
مي الغيطي
مي الغيطي

فيديو

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد