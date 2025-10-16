رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الأزهر يبني العقول والجدان.. وقواتنا المسلحة تحمي الأرض والعرض

احتفل الأزهر الشريف بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيد، عبر تنظيم الندوة التثقيفية التاسعة والثمانين تحت عنوان: (ويثبّت أقدامكم)، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشارك في الندوة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحضرها كوكبة من القيادات على رأسهم فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وفضيلة أ.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفضيلة أ.د. محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور اسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والسيد عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والقوات المسلحة، وجمع من طلاب الجامعات والمعاهد الأزهرية.

وعلى هامش مشاركته في الندوة، أكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، أن حرب أكتوبر علمتنا أن الإيمان والوطنية هما وقود النصر، وأن مسؤولية قطاع المعاهد الأزهرية هي تخريج جيل يمتلك قوة العقيدة والمعرفة معاً، ليدرك أن تثبيت الأقدام في الدفاع عن الأرض يبدأ من ثبات القلب على الحق، بالإضافة إلى الإخلاص للوطن.