الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
منتخب مصر يعلن قائمة معسكر ديسمبر استعدادا لـ كأس الأمم الإفريقية 2025
محافظ أسوان يزور قرية فارس.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي.. صور

محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لتفقد وتشغيل العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية فارس بمركز كوم أمبو على تناول مشروب الشاى مع أهالى القرية داخل المضيفة الخاصة بهم .

وخلال اللقاء قدم أهالى قرية فارس شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات جليلة لهم من خلال تنفيذ مشروعات عديدة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

والتى شملت نحو 30 مشروعاً تنموياً وخدمياً يستفيد منها أكثر من 15 ألف نسمة من أبرزهم محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية والحرفية والصناعية ، فضلاً عن المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية  .

مشيدين بحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم من خلال جولاته الميدانية ، وقيامه بالوقوف على أرض الواقع على هذه المطالب ، وتوجيه المسئولين بسرعة التدخل للعمل على تلبيتها بالشكل المطلوب .

وعلى رأس المطالب التى قام أهالى فارس بعرضها على محافظ أسوان ، إستكمال الوصلات المنزلية للإستفادة من مشروع الصرف الصحى الذى تم التشغيل التجربيبى له ، مع تسليم العمارات السكنية بمشروع سكن كريم حيث كلف المحافظ بحصر المتقدمين ، وعمل الأبحاث الإجتماعية للتأكد من مدى إستحقاقهم ، على أن يعقب ذلك إجراء قرعة علنية لتسليم الشقق بكل شفافية ومصداقية ، فضلاً عن عرض مطلب إقامة مدرسة للتعليم الفنى وذلك بعد قيام هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بدراسة الموقف بشكل كامل .

علاوة على تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية ، بالإضافة إلى إستثمار مبانى مدرسة حسن فتحى فى إحياء التراث والصناعات الحرفية ، فضلاً عن زيادة أعداد حضانات الأطفال ، وإستثمار تشغيل المبنى الموجود به 5 حضانات و 2 كبسولة بالطاقة الشمسية ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى قرية فارس .

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

مسرح الصحفيين

انطلاق صالون لجنة الشئون العربية والخارجية بالصحفيين

وزير الإنتاج الحربي يجتمع بوزير دفاع أرمينيا داخل EDEX 2025

إشادة بقدرات الإنتاج الحربي.. "ردع 300" و"سينا 806" على طاولة مباحثات بين مصر وأرمينيا في اليوم الأول بمعرض EDEX 2025

تجارى دولى

البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

