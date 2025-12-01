محافظ أسوان يزور قرية فارس.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي.. صور

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية لتفقد وتشغيل العديد من المشروعات التنموية والخدمية بقرية فارس بمركز كوم أمبو على تناول مشروب الشاى مع أهالى القرية داخل المضيفة الخاصة بهم .

وخلال اللقاء قدم أهالى قرية فارس شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يتم تقديمه من خدمات جليلة لهم من خلال تنفيذ مشروعات عديدة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

والتى شملت نحو 30 مشروعاً تنموياً وخدمياً يستفيد منها أكثر من 15 ألف نسمة من أبرزهم محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية والحرفية والصناعية ، فضلاً عن المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية .

مشيدين بحرص محافظ أسوان على الإستماع لمطالبهم وإحتياجاتهم من خلال جولاته الميدانية ، وقيامه بالوقوف على أرض الواقع على هذه المطالب ، وتوجيه المسئولين بسرعة التدخل للعمل على تلبيتها بالشكل المطلوب .

جولة ميدانية

وعلى رأس المطالب التى قام أهالى فارس بعرضها على محافظ أسوان ، إستكمال الوصلات المنزلية للإستفادة من مشروع الصرف الصحى الذى تم التشغيل التجربيبى له ، مع تسليم العمارات السكنية بمشروع سكن كريم حيث كلف المحافظ بحصر المتقدمين ، وعمل الأبحاث الإجتماعية للتأكد من مدى إستحقاقهم ، على أن يعقب ذلك إجراء قرعة علنية لتسليم الشقق بكل شفافية ومصداقية ، فضلاً عن عرض مطلب إقامة مدرسة للتعليم الفنى وذلك بعد قيام هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بدراسة الموقف بشكل كامل .

علاوة على تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية ، بالإضافة إلى إستثمار مبانى مدرسة حسن فتحى فى إحياء التراث والصناعات الحرفية ، فضلاً عن زيادة أعداد حضانات الأطفال ، وإستثمار تشغيل المبنى الموجود به 5 حضانات و 2 كبسولة بالطاقة الشمسية ليساهم كل ذلك فى تحسين مستوى المعيشة ، والإرتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى قرية فارس .