بروتوكول لتحويل قصر ثقافة الغردقة لمركز للفنون أمام السائحين

وقّع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لاستثمار قصر ثقافة الغردقة كمركز فني يقدم عروضًا منتظمة موجهة للسائحين، وذلك خلال اجتماع عُقد بمدينة الغردقة بحضور قيادات الوزارة. ويهدف الاتفاق إلى دمج الأنشطة الثقافية في التجربة السياحية داخل المدينة، بما يعزز حضور الفنون المصرية أمام الزائر الأجنبي.

وجرى التوقيع بحضور اللواء خالد محمد عوض الله، مساعد وزير الثقافة لشؤون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس حمدي محمود السطوحي، مساعد الوزير للمشروعات الثقافية والمشرف على قطاع التنمية الثقافية، حيث اتفقت الجهة المنفّذة على إعادة تفعيل مرافق القصر لتقديم عروض موسيقية وتراثية وفنون تشكيلية بصورة منتظمة.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن البروتوكول يمثل خطوة لتعظيم دور المؤسسات الثقافية في المدن الساحلية، مؤكدًا أن قصر ثقافة الغردقة سيعمل كمركز ثابت للفعاليات التي تبرز الهوية المصرية أمام السائحين. وكشف المحافظ عن خطّة تشغيل للمسرح الداخلي تشمل تقديم عروض فنية خمسة أيام أسبوعيًا، إلى جانب برنامج موسّع للأنشطة الثقافية.

وأشار المحافظ إلى أن التنسيق سيجري مع الفنادق والمنتجعات السياحية لتسهيل آلية الحجز والترويج للفعاليات الثقافية، عبر توزيع مواد دعائية تشمل بانرات وفيديوهات تعريفية داخل المنشآت السياحية. كما سيتم استكمال تجهيزات المسرح بالكامل لاستقبال الجمهور والفرق الفنية وفق معايير تضمن جودة العرض واستمراريته.

ويستمر العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تحويل الغردقة إلى منصة ثقافية نشطة داخل المقاصد السياحية، وتقديم تجربة فنية متكاملة تسهم في تعزيز جاذبية المدينة ورفع مستوى التفاعل الثقافي لدى السائحين.