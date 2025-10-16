المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الأزهر الشريف بقيادة شيخ الأزهر يقوم بدور عظيم في تعزيز الوسطية والاعتدال ونشر التسامح حول العالم حتى أصبح الحاضرة الأولى في العالم الإسلامي من جاكرتا إلى داكار، مضيفا أن الموقف المصري المجيد الصامد في مواجهة التحديات، القائم على رؤية واعية للقيادة السياسية، في هذه اللحظة الحرجة لمنطقتنا، قد أسهم في تجنيب المنطقة الكثير من الويلات وأثمر عن اتفاق السلام الذي تم توقيعه منذ أيام قليلة في شرم الشيخ.

وتحدث المسلماني خلال محاضرته التي ألقاها اليوم في الندوة التثقيفية المنعقدة بالتعاون بين الأزهر الشريف والقوات المسلحة ممثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري، احتفاء واحتفالا بانتصار حرب أكتوبر المجيد، بعنوان "مصر والعالم - السياسة والاقتصاد والعلم"، عن المبادئ والمحددات التي تحكم عالم اليوم، ومنها مبدأ عدم اليقين والإقطاع الإلكتروني، وإيديولوجيا عالم اليوم، وعصر الصراعات المفتوحة، ومختبر الخلود، وشبح الحرب العالمية الثالثة، والمخدرات كسلاح دمار شامل، وغيرها من المبادئ والمحددات التي ستتحكم في المستقبل وتشكيله، ما يوجب علينا الانتباه لها ودراستها لتجنب مخاطرها والاستفادة من مزاياها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن مصر حين تخاطب العالم العربي فميراث الحداثة المصرية المعتدلة مهم في أداء هذه المهمة على النحو الأمثل، بينما الأزهر الشريف هو الكلمة الحاسمة والمهمة حين تخاطب مصر العالم الإسلامي على اتساعه الذي يضم قرابة ٢ مليار مسلم، بينما تعد رحلة السيد المسيح والسيدة مريم العذراء إلى مصر ذات أهمية شديدة حين تخاطب مصر مسيحيي العالم وعددهم نحو ٢.٢ مليار حول العالم.

واختتم المسلماني بالتأكيد على أن صناعة الأمل قد أصبحت ذات أهمية قصوى، في ظل ما نعيشه حاليا من حروب نفسية تستهدف شبابنا عبر جميع الوسائل والأدوات، وهو ما يفرض علينا ضرورة تكاتف كل الجهود في مجابهتها ونشر روح الأمل والتفاؤل في المجتمع، مؤكدا أن الأمل حاجة وطنية بينما اليأس خيانة.

تأتي هذه الندوة في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بهدف تعزيز الوعي الوطني ونشر روح الانتماء والفخر بتاريخ مصر العريق بين فئات المجتمع، وترسيخًا لقيم الانتماء والولاء، وتأكيدًا على الدور الوطني والتوعوي للأزهر الشريف في تعزيز وعي الشباب ببطولات أكتوبر ومعاني الفداء والتضحية في سبيل الوطن.