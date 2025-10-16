وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال بالمولد الأحمدي ويلتقي محافظ الغربية

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي أقيم بساحة مسجد السيد أحمد البدوي بمحافظة الغربية بمناسبة المولد الأحمدي الشريف،

احتفال وزير الأوقاف بالمولد الأحمدي

بحضور اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، وعبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور نوح العيسوي - مدير مديرية أوقاف الغربية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، وجمع غفير من أبناء محافظة الغربية وسائر المحافظات.

ورفع وزير الأوقاف في كلمته بهذه المناسبة أصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة مولد الإمام السيد أحمد البدوي، والذكرى العطرة لنصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بما تحقق من إنجازات لمصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الأوقاف أن اجتماع المصريين على مائدة الذكر والمحبة في رحاب الأولياء الصالحين يمثل صورة مشرقة من صور التلاحم الوطني والروح الإيمانية التي تميز الشعب المصري، موضحًا أن مصر بلد الأولياء والعلماء، ومحفوظة بحفظ الله تعالى وبركة أوليائه الصالحين.

كما توجه بالتهنئة إلى سماحة السيد عبد الهادي القصبي بثقة الرئيس وتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مترحمًا على الإمام العلم الدكتور أحمد عمر هاشم -رحمه الله- لما قدمه من جهاد علمي ودعوي كبير في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية.

وختم وزير الأوقاف كلمته بدعاء جماعي تضرع فيه الحضور إلى الله تعالى أن يحفظ مصر وجيشها العظيم، وأن يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنصره وتوفيقه، وأن يفرج الكرب عن أهل فلسطين، وأن يحفظ المسجد الأقصى وأكناف القدس الشريف، وأن يعم الأمن والسلام سائر بلاد العالم.

وعلى هامش الاحتفال، قام الوزير بجولة التقى فيها بمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، والدكتور نوح العيسوي، والدكتور مجدي عاشور، وفضيلة الشيخ جابر البغدادي.

ورحب محافظ الغربية بضيوف المحافظة من العلماء والقيادات الدينية، مؤكدًا أن المولد الأحمدي الشريف حدث ديني وروحي عالمي يضع مدينة طنطا على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى ما تبذله المحافظة من جهود كبيرة لإنجاح هذه المناسبة المباركة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للسيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن المولد الأحمدي الشريف يجسد قيم المحبة والوحدة والرحمة التي دعا إليها الإسلام الحنيف، ويعكس الصورة المشرقة للتصوف المصري الأصيل، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بإحياء المناسبات الدينية الكبرى التي تبرز القيم الأخلاقية والروحية وتعزز رسالة الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ الانتماء الوطني.

كما تفقد وزير الأوقاف يرافقه محافظ الغربية مطبخ "المحروسة" للإطعام، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي أقيم بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي؛ لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

ويعكس هذا التعاون استمرار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، من خلال دعم المبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.