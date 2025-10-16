قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
ديني

وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال بالمولد الأحمدي ويلتقي محافظ الغربية

إيمان طلعت

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي أقيم بساحة مسجد السيد أحمد البدوي بمحافظة الغربية بمناسبة المولد الأحمدي الشريف،

احتفال وزير الأوقاف بالمولد الأحمدي 

 بحضور اللواء أشرف الجندي - محافظ الغربية، وعبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور نوح العيسوي - مدير مديرية أوقاف الغربية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية، وجمع غفير من أبناء محافظة الغربية وسائر المحافظات.

ورفع وزير الأوقاف في كلمته بهذه المناسبة أصدق التهاني إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة مولد الإمام السيد أحمد البدوي، والذكرى العطرة لنصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بما تحقق من إنجازات لمصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد وزير الأوقاف أن اجتماع المصريين على مائدة الذكر والمحبة في رحاب الأولياء الصالحين يمثل صورة مشرقة من صور التلاحم الوطني والروح الإيمانية التي تميز الشعب المصري، موضحًا أن مصر بلد الأولياء والعلماء، ومحفوظة بحفظ الله تعالى وبركة أوليائه الصالحين.

كما توجه بالتهنئة إلى سماحة السيد عبد الهادي القصبي بثقة الرئيس وتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، مترحمًا على الإمام العلم الدكتور أحمد عمر هاشم -رحمه الله- لما قدمه من جهاد علمي ودعوي كبير في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية.

وختم وزير الأوقاف كلمته بدعاء جماعي تضرع فيه الحضور إلى الله تعالى أن يحفظ مصر وجيشها العظيم، وأن يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنصره وتوفيقه، وأن يفرج الكرب عن أهل فلسطين، وأن يحفظ المسجد الأقصى وأكناف القدس الشريف، وأن يعم الأمن والسلام سائر بلاد العالم.
وعلى هامش الاحتفال، قام الوزير بجولة التقى فيها بمحافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، بحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، وفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، والدكتور نوح العيسوي، والدكتور مجدي عاشور، وفضيلة الشيخ جابر البغدادي.

ورحب محافظ الغربية بضيوف المحافظة من العلماء والقيادات الدينية، مؤكدًا أن المولد الأحمدي الشريف حدث ديني وروحي عالمي يضع مدينة طنطا على خريطة السياحة الدينية في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى ما تبذله المحافظة من جهود كبيرة لإنجاح هذه المناسبة المباركة.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للسيد المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن المولد الأحمدي الشريف يجسد قيم المحبة والوحدة والرحمة التي دعا إليها الإسلام الحنيف، ويعكس الصورة المشرقة للتصوف المصري الأصيل، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بإحياء المناسبات الدينية الكبرى التي تبرز القيم الأخلاقية والروحية وتعزز رسالة الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ الانتماء الوطني.

كما تفقد وزير الأوقاف يرافقه محافظ الغربية مطبخ "المحروسة" للإطعام، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذي أقيم بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي؛ لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الغذائي للفئات الأولى بالرعاية.

ويعكس هذا التعاون استمرار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع، من خلال دعم المبادرات التنموية الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف احتفال وزير الأوقاف بالمولد الأحمدي الأوقاف مولد الاحمدي

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة

وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار غزة تجاوز 90% والبنية التحتية بالضفة الغربية تتآكل

قمة شرم الشيخ

أمل الحناوي: قمة شرم الشيخ للسلام لاقت ترحيبا دوليا واسعا

حسام زكي

السفير حسام زكي: الخطة المصرية لإعمار غزة الوحيدة المفعمة بأفكار عملية

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

