ديني

الأوقاف تفتتح 22 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (٢٢) مسجدًا غدًا الجمعة، الموافق ١٧ من أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٧) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة، منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٤٤) مسجدًا من بينها (١٨٧) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٥٧) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٧٣٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و٩٣٠ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
في محافظة السويس:
تم إحلال وتجديد مسجد علي محمود بمنطقة جنيفة – حي الجناين.

وفي محافظة سوهاج:
تم إحلال وتجديد مسجد آل حميد بنجع الشيخ حماد بقرية الصفيحة  - مركز طهطا؛ ومسجد الشيخ علي العربي بقرية الشيخ يوسف – مركز المراغة؛ ومسجد السلام بدائرة إسماعيل شيرين – مركز دار السلام.

وتمت صيانة وتطوير مسجد العمارين بقرية الحرجة بالقرعان – مركز البلينا.

وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل قاسم بقرية القمانة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد نجع ضاحي بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد السلام بنجع الحمرة بقرية الكلاحين – مركز قفط. 


وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل طه بقرية الصليبة – مركز سمالوط؛ ومسجد الطرايدة بقرية نجع الطرايدة – مركز ملوي؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية أبو يعقوب – مركز المنيا؛ ومسجد أبو بكر الصديق بقرية البرجاية – مركز المنيا.
وتمت صيانة وتطوير مسجد الصابرين بقرية الشيخ مسعود – مركز العدوة؛ ومسجد الشرقي بقرية العقالية – مركز العدوة.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الجيزاوية – مركز مشتول السوق.
وفي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد آل عاشور بقرية مسرع – مركز أسيوط.

وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد حمد بعزبة أبو حمد بقرية كفر ترك – مركز العياط.
وتمت صيانة وتطوير مسجد الهدى بقرية الزبو  - الواحات البحرية؛ ومسجد الأصغرين بقرية منديشة – الواحات البحرية.

وفي محافظة أسوان:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية خريت – مركز نصر النوبة.
وتمت صيانة وتطوير مسجد عمرو بن العاص بقرية عمرو بن العاص بوادي الصعايدة بالكلح غرب الوادي – مركز إدفو.
وفي محافظة الأقصر:
تمت صيانة وتطوير مسجد العتيق بقرية الرزيقات قبلي – مركز أرمنت.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

