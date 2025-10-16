خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن احترام ولي الأمر من القيم التي دعا إليها الشرع الحنيف، مؤكدًا أن التجارب من حولنا أثبتت أن الدول خالفت ولي أمورها وصلت إلى مراحل من الفوضى والانهيار لا يمكن تصورها.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن البعض أصبح يعتبر الدعوة لاحترام ولي الأمر أو الدعاء له نوعًا من النفاق أو التملق، وهو فهم خاطيء ومؤسف، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تأمر إلا بما فيه خير وصلاح للأوطان والمجتمعات.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "شفنا دول حوالينا خالفت ولي الأمر راحت وما رجعتش، واتنهشت من كل جهة، ودي كارثة لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الانقلاب على الأنظمة أو القوانين، أو التطاول على ولاة الأمور، لا يؤدي إلا إلى الفوضى وضياع الأمن والاستقرار، داعيًا الجميع إلى إعادة ترتيب أوراقهم والنظر بموضوعية إلى ما يحدث حولهم.

وأكد أن كل ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية فيه خير ومصلحة، ولا يمكن أن يترتب عليها فساد أو ضرر، لأن الشريعة – كما قال – “خير كلها”، ودائمًا ما تحث الإنسان على أن يكل أمره إلى الله تعالى.