إقالة مدرب أوجسبورج بعد بداية سيئة بالبوندسليجا الألمانية

أقال نادي أوجسبورج الألماني، ساندرو فاجنر المدرب - البالغ من العمر 38 عامًا - اليوم الاثنين، بعد خمس هزائم في ست مباريات وبداية مخيبة للآمال للموسم.

وأعلن النادي الألماني في بيان أن قرار الاستغناء عنه جاء بعد محادثات علنية بين فاجنر، والمدير الإداري لأوجسبورغ مايكل سترول، والمدير الرياضي بيني ويبر.

تولى فاجنر، الذي كان سابقًا مساعدًا لمدرب ألمانيا جوليان ناجلسمان، مسؤولية أوجسبورج في مايو في أول مهمة تدريبية له على مستوى الدرجة الأولى.

ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها أوجسبورج، إذ خسر ثماني مباريات من أصل 12 مباراة في الدوري الألماني حتى الآن، إذ مُني الفريق بهزيمة نكراء بنتيجة 3-0 أمام هوفنهايم يوم السبت، وذلك قبل الاستراحة، كما خرج من كأس ألمانيا على يد بوخوم، من الدرجة الثانية.

واختتم النادي أن مدربه السابق مانويل باوم سيعود لتولي المسؤولية مؤقتًا حتى نهاية العطلة الشتوية.