التعبئة والإحصاء: 936 ألف حالة زواج في 2024 والطلاق 274 ألفا
الجالية المصرية في السعودية: السفارة تقوم بدورها على أكمل وجه في تنظيم عملية التصويت
الجدول الزمني لإعادة الانتخابات بالمرحلة الأولى من مجلس النواب بالدوائر الملغاه.. خاص
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ناقد رياضي عن فوز منتخب فلسطين على قطر: مفاجأة مدوية

خالد طلعت
خالد طلعت
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي خالد طلعت  علي فوز  منتخب فلسطين على نظيره قطر، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب. 

و كتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:منتخب فلسطين الشقيق يفجر مفاجأة مدوية ويهزم منتخب قطر على ملعبه ووسط جماهيره بهدف قاتل في الدقيقة 95 والأخيرة في اليوم الأول في كأس العرب .
 

فوز منتخب فلسطين على قطر

وفاز منتخب فلسطين على نظيره قطر، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب

رئيس رئيس "القومي لحقوق الإنسان": إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولارمساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار

وجاء هدف فلسطين عن طريق سلطان البريك في الدقيقة 90+5 بالخطأ في مرماه.


وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

محمود أبو ندى - لوكاس مينديز - أحمد علاء - أكرم عفيف (C) - أيوب محمد - الهاشمي الحسين - محمد مناعي - سلطان البريك - محمد خالد -أحمد فتحي - عاصم ماديبو

خالد طلعت منتخب قطر فوز منتخب فلسطين علي قطر منتخب فلسطين قطر

جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

