ناقد رياضي عن فوز منتخب فلسطين على قطر: مفاجأة مدوية

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز منتخب فلسطين على نظيره قطر، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

و كتب خالد طلعت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:منتخب فلسطين الشقيق يفجر مفاجأة مدوية ويهزم منتخب قطر على ملعبه ووسط جماهيره بهدف قاتل في الدقيقة 95 والأخيرة في اليوم الأول في كأس العرب .



فوز منتخب فلسطين على قطر

وفاز منتخب فلسطين على نظيره قطر، بهدف نظيف، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب

رئيس رئيس "القومي لحقوق الإنسان": إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي

مساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولارمساعدات سعودية إلى فلسطين بقيمة 90 مليون دولار

وجاء هدف فلسطين عن طريق سلطان البريك في الدقيقة 90+5 بالخطأ في مرماه.



وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

محمود أبو ندى - لوكاس مينديز - أحمد علاء - أكرم عفيف (C) - أيوب محمد - الهاشمي الحسين - محمد مناعي - سلطان البريك - محمد خالد -أحمد فتحي - عاصم ماديبو