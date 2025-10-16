قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش مهارات التعلم .. ويؤكد: العلم أساس نهضة الأمم

عبد الرحمن محمد

عقد الجامع الأزهر الندوة الأسبوعية من برامجه الموجهة للمرأة تحت عنوان "مهارات التعلم الفعال في ضوء الكتاب والسنة"، وذلك بحضور كل من: أ.د حنان مصطفى مدبولي، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بنات بجامعة الأزهر، ود. دينا سامي، مدرس التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، ود. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

أوضحت الدكتورة حنان مدبولي، مدى حرص الدين الإسلامي على العلم والتعلم؛ فالعلم جوهر كل حضارة أقامها الإنسان على ظهر الأرض؛ لذا ينبغي الاهتمام بإكساب الفرد مهارات التعلم الفعال، لتحسين عملية التعلم وزيادة فعاليتها وبناء الشخصية القوية، كما أشارت إلى العديد من هذه المهارات، ومنها: مهارات التنظيم الذاتي، والتعلم الذاتي، ومهارات التواصل والتعاون، ومهارات التفكير، ونصحت كل معلم بأن يجتهد في تطوير ذاته، وأن يحرص على استخدام ما يناسب العملية التعليمية من أدوات التكنولوجيا الحديثة.

 من جانبها اوضحت د. دينا سامي، بعضًا من الأساليب التعليمية التي استخدمها القرآن الكريم في التعليم، كأسلوب التدرج في التلقي، والتنوع في الأساليب وضرب المثل، واستخدام أسلوب الدعوة للتأمل والتفكر، وبينت أن الرسول ﷺ استخدم إستراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم، كالخرائط الفكرية، والرسومات، والمجسمات، وتحفيز ذوي المواهب والهمم، وتعزيز السلوك الإيجابي، والعصف الذهني، واستخدام الألغاز، كما نوهت إلى أن المعلم المبدع هو القادر على إنتاج أفكار متنوعة ومتعددة وجديدة، ولا يعتمد على طريقة الإلقاء والتلقين فقط، بل يستخدم التفكير الإبداعي في التدريس.

وفي إطار الندوة أشارت د. سناء السيد، إلى أن الإنسان أيا كان عمرُه بحاجة إلى التعلم ما دام حيًا؛ فالعلم غذاء للعقل، ودواء للجهل، وحياة للفكر، وبينت أن إتقان التعلم يتطلب معرفة بمهارات التعلم، وقد ورد في القرآن وفي السنة إشارات إلى العديد منها: كالاستماع الفعال، والتفكير النقدي، والتحليل والتطبيق. وأوضحت أن في قول الله تعالى:{وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} إشارة إلى مهارة تحديد الأهداف وفي قول الرسول ﷺ: "اغتنم خمسًا قبل خمس" إشارة إلى مهارة التخطيط والتنظيم.

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

يانيك فيريرا

فيريرا: المؤتمرات الصحفية لنقل الحقائق وليس للتعبير عن الآراء الشخصية

يانيك فيريرا

كواليس جلسة حسين لبيب ويانيك فيريرا

يانيك فيريرا

فيريرا يفتح ملف الرواتب المتأخرة ويكشف تأثيرها على تركيز اللاعبين

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

