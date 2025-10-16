قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية
توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه
حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
وكيل الأزهر : قواتنا المسلحة الآن تخوض معركة التنمية وبناء الوطن
ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟
قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها
كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا
ديني

الأوقاف تلغي شرط الاختبارات التحريرية والشفوية لشغل المناصب القيادية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 230 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025، قرار وزارة الأوقاف رقم 249 لسنة 2025، والذي نصّ على إلغاء شرط اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية داخل الوزارة.

ونصّت المادة الأولى من القرار على إلغاء مجموعة من القرارات الوزارية السابقة، وهي القرار رقم 218 لسنة 2018 الذي كان يشترط على المتقدمين لشغل أي من الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمستوى الوظيفي الممتاز أو العالي، أو لوظائف مديري العموم ومديري الدعوة ومديري الإدارات، النجاح في مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفوية. 

كما ألغى القرار الجديد قرار وزير الأوقاف رقم 57 لسنة 2019، الذي كان يقضي بضرورة اجتياز شاغل الوظيفة القيادية هذه الاختبارات عند تجديد تعيينه لأول مرة فقط.

كما شمل الإلغاء أيضًا القرار رقم 133 لسنة 2021، الذي أعاد التأكيد على اشتراط اجتياز تلك الاختبارات للمتقدمين للوظائف القيادية أو الإشرافية بالمستوى العالي أو مستوى مدير عام، إلى جانب القرار رقم 307 لسنة 2021، الذي ألزم اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بمراعاة أن يكون شاغل الوظيفة القيادية ملمًا بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبموجب القرار الجديد، تُطبّق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية بشكل مباشر على هذه الوظائف دون الحاجة لاجتياز اختبارات إضافية، وذلك في إطار توحيد الإجراءات وتبسيط آليات الاختيار داخل الوزارة.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، فيما نصّت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» ليصبح نافذًا بشكل رسمي من تاريخ النشر.


 

