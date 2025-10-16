الأوقاف تلغي شرط الاختبارات التحريرية والشفوية لشغل المناصب القيادية

أصدرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها رقم 230 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025، قرار وزارة الأوقاف رقم 249 لسنة 2025، والذي نصّ على إلغاء شرط اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية داخل الوزارة.

ونصّت المادة الأولى من القرار على إلغاء مجموعة من القرارات الوزارية السابقة، وهي القرار رقم 218 لسنة 2018 الذي كان يشترط على المتقدمين لشغل أي من الوظائف القيادية أو الإشرافية بالمستوى الوظيفي الممتاز أو العالي، أو لوظائف مديري العموم ومديري الدعوة ومديري الإدارات، النجاح في مجموعة من الاختبارات التحريرية والشفوية.

كما ألغى القرار الجديد قرار وزير الأوقاف رقم 57 لسنة 2019، الذي كان يقضي بضرورة اجتياز شاغل الوظيفة القيادية هذه الاختبارات عند تجديد تعيينه لأول مرة فقط.

كما شمل الإلغاء أيضًا القرار رقم 133 لسنة 2021، الذي أعاد التأكيد على اشتراط اجتياز تلك الاختبارات للمتقدمين للوظائف القيادية أو الإشرافية بالمستوى العالي أو مستوى مدير عام، إلى جانب القرار رقم 307 لسنة 2021، الذي ألزم اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بمراعاة أن يكون شاغل الوظيفة القيادية ملمًا بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبموجب القرار الجديد، تُطبّق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ولائحته التنفيذية بشكل مباشر على هذه الوظائف دون الحاجة لاجتياز اختبارات إضافية، وذلك في إطار توحيد الإجراءات وتبسيط آليات الاختيار داخل الوزارة.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، فيما نصّت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» ليصبح نافذًا بشكل رسمي من تاريخ النشر.



