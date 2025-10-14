تفاصيل المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين وزارتي الأوقاف والتعليم

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن المسابقة البحثية التي أطلقتها وزارتا الأوقاف والتربية والتعليم تأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الصحيح لدى طلاب المدارس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، خلال تصريحات تلفزيونتية، اليوم الثلاثاء، أن المسابقة تهدف إلى غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب، وتنمية مهارات البحث والتفكير العلمي لديهم، بما يرسخ فيهم روح الانتماء للوطن واحترام قيم العمل والعلم والإخلاص.

المسابقة الثقافية البحثية الكبرى بين وزارتي الأوقاف والتعليم

وأضاف المتحدث أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، مشيرًا إلى أن الأجيال الجديدة هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر المشرق.

وأكد المتحدث أن وزارة الأوقاف أن التعاون بين الأوقاف والتعليم يمثل نموذجًا يحتذى به في توحيد الجهود لنشر الوعي الديني الصحيح، ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير، تحت رعاية ودعم القيادة السياسية الحكيمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "نهدف إلى تخريج جيل واعٍ، يجمع بين الإيمان والعلم، ويحمل رسالة الوسطية والسلام لوطنه ولمجتمعه".