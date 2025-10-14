قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفد شباب البرلمان العربي، وذلك بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وزير الأوقاف يلتقي وفد شباب البرلمان العربي

شهد اللقاء حوارًا ثريًّا حول دور الخطاب الديني في دعم الهوية العربية وتعزيز قيم الانتماء والتسامح، حيث تناول وزير الأوقاف أهمية بناء الوعي الديني والفكري الرشيد، القائم على الفهم العميق للنصوص ومقاصدها، وعلى احترام التنوع والتكامل بين أبناء الأمة الواحدة، مؤكدًا أن الخطاب الديني الواعي هو أحد ركائز استقرار المجتمعات ونهضتها.

وزير الأوقاف: مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض

وأوضح وزير الأوقاف أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، قائلًا: "أنا مصري، لكن ليبيا وسوريا والسودان وعُمان والعراق وفلسطين كلها أوطاننا، ويؤلمنا أن يعاني أي بلد عربي من محنة أو أزمة"، مؤكدًا ثبات الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين، ودعم إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم.

ودعا وزير الأوقاف الشباب العربي إلى أن يكونوا سفراء للوعي في مجتمعاتهم، ينشرون قيم التسامح والتعايش والحوار البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر تمثل أُنموذجًا رائدًا في الجمع بين الأصالة الدينية والتنوع الثقافي والانفتاح على الآخر.

ويشارك في فعاليات النموذج ستون شابًا وفتاة من ثلاث عشرة دولة عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الأردن، الجزائر، الصومال، وموريتانيا، خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025، تحت شعار "هويتي.. عربية"، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

ويهدف النموذج إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء للهوية العربية، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وفتح قنوات تواصل شبابي عربي مستدام، وبناء تعاون مشترك بين البرلمانات الشبابية العربية، في إطار التواصل المستمر بين وزارة الأوقاف ومختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون العربي المشترك في بناء الوعي وتنمية الفكر المستنير.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يلتقي وفد شباب البرلمان العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

ترشيحاتنا

أمل سلامة

النائبة أمل سلامة: شجاعة الرئيس السيسي أنهت الحرب وجعلت مصر حديث العالم بحكمتها وأمنها

نادر يوسف نسيم

برلماني: كلمة الرئيس في قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة أعادت لمصر قيادة السلام في العالم

رئيس الوزراء

مدبولى: السلع المصرية تتمتع بسمعة جيدة عالميا ونشهد زيادة مطردة في صادراتنا..ونواب: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي

بالصور

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

المزيد