أنا الزملكاوي الوحيد بالعائلة.. سميح ساويرس: لن أدعم الزمالك ماليًا قبل وجود إدارة واضحة ومنظمة

كشف رجل الأعمال سميح ساويرس أنه الزملكاوي الوحيد في العائلة، قائلاً: "أنا الزملكاوي الوحيد في العائلة، وانتمائي إلى الزمالك كان في عصر اللاعبين الكبار مثل طه بصري وعمر النور وغيرهما."

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلاً: "ربما يكون حبي للزمالك عائدًا إلى رغبتي في التميز عن إخوتي."

وعلّقت الحديدي: "النادي تحسّن كثيرًا في عهد الإدارة الجديدة."

ليرد ساويرس: "الزمالك يعاني دائمًا من ضعف الموارد المالية مقارنة بالنادي الأهلي."

وتساءلت الحديدي: "كزملكاوي، ألم تفكر في دعم نادي الزمالك ماديًا؟"

فأجاب ساويرس: "التفكير في دعم الزمالك يحتاج إلى منظومة إدارية مستقرة."

وعن تأثره بانتقال زيزو من الزمالك إلى الأهلي ورد فعله، علّق قائلاً: “حزنت لأن الزمالك لم يكن لديه التمويل الكافي للإبقاء على زيزو، ولا يمكنني أن أدعم ناديًا دون منظومة واضحة ومتكاملة.”

وأوضح ساويرس أن إدارة الزمالك تحسنت مؤخرًا لكنها تحتاج إلى وقت أطول، مشيرًا إلى أن الاستقرار في الزمالك يحتاج من 3 إلى 4 سنوات على الأقل.