ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ليلى علوي ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت ليلى علوي ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأخضر اللامع، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي