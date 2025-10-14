أطعمة مذهلة تنظف الشرايين وتخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية للحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض الشرايين دون الاعتماد على الأدوية.

أطعمة غنية بالعناصر الطبيعية تخفض الكوليسترول الضار

ولحسن الحظ، هناك مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الطبيعية التي أثبتت الدراسات فعاليتها في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين تدفق الدم وتقليل خطر الجلطات والنوبات القلبية، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Medical News Today، WebMD، ونقدم إليك أبرزها :

ـ الشوفان:

يُعد الشوفان من أفضل الأطعمة لصحة القلب، إذ يحتوي على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف الذائبة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 7%. كما يسهم في منع تراكم الترسبات داخل الشرايين وتنظيم مستوى السكر في الدم، إضافةً إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

ـ الجوز:

يُعتبر الجوز مصدرًا ممتازًا لحمض ألفا لينولينيك، وهو أحد أنواع أوميجا-3 النباتية، التي تساهم في خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم، إلى جانب الحد من الالتهابات المزمنة التي تؤثر على صحة الشرايين.

ـ الحلبة:

تحتوي بذور الحلبة على مركبات طبيعية فعالة تدعم صحة الشرايين وتحسن مؤشرات الدهون في الدم. وللحصول على أقصى فائدة، يُوصى بنقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل وتناولها صباحًا على معدة فارغة.

ـ الكاري:

تُعد توابل الكاري من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد على تقليل أكسدة الكوليسترول وتعزيز تدفق الدم. كما تحتوي على مركب كايمبفيرول الذي يحد من الالتهابات ويقلل تراكم البلاك في الشرايين.