السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات المختلفة، ووفقًا للإعلان الصادر عن المحافظة بتمركز السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بديوان عام محافظة دمياط، بمناطق " أسفل الكوبرى العلوى ، عزب النهضة، بجوار مسجد الحطاب، باب الحرس وموقف المطرى" طوال هذا الأسبوع طبقًا لخطة زمنية محددة، تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ عدد 57 معاملة، وأيضًا عدد 81 معاملة كارتة مجمعة خلال تواجد السيارة بتلك المناطق.

وتُنوه محافظة دمياط مجددًا بأن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يُقدم أيضًا خدمة سداد الكارتة المجمعة عن الموقفين التابع لهما السيارة او السداد من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التابع لها او السيارة المتنقلة.