تبحث الكثير من السيدات عن وصفات جديدة لتجديد مائدة الغداء أو العشاء، وتُعد شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة من أكثر الوصفات التي حصدت شهرة واسعة على مواقع الطبخ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة، وهي وصفة بسيطة ومضمونة النجاح، تجمع بين القرمشة والطعم الغني بالتوابل.

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

مكونات ستربس الدجاج الحارة:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح

ملعقة كبيرة صوص حار أو كاتشب حار

ملعقتان كبيرتان بصل بودرة

ملعقتان صغيرتان ثوم بودرة

ملعقتان صغيرتان بابريكا

ملعقتان صغيرتان بهارات دجاج

ملعقتان صغيرتان زعتر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة سكر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كوبان من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة ونصف نشا

كمية كافية من الماء

زيت غزير للقلي

طريقة التحضير على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

ـ تُقطع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة وتُنظف جيدًا.

ـ في وعاء، يُخلط الصوص الحار مع البصل والثوم البودرة والبابريكا وبهارات الدجاج والزعتر والبيكنج بودر والملح والفلفل.

ـ يُضاف الدقيق تدريجيًا مع الماء حتى يتكون خليط متجانس يشبه خليط الكيك.

ـ تُغمر شرائح الدجاج في الخليط وتُترك في الثلاجة لساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة.

ـ في وعاء آخر، يُخلط الدقيق المتبقي مع النشا ونصف كمية التوابل.

ـ تُغلف الشرائح بالخليط الجاف جيدًا، ثم تُقلى في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ـ تُصفى من الزيت وتُقدّم ساخنة مع صوص الثومية أو المايونيز الحار.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ للحصول على قرمشة مثالية، لا تُقلي كميات كبيرة في نفس الوقت.

ـ يمكن استبدال الصوص الحار بالكاتشب أو صوص الشطة حسب الرغبة.

ـ تُقدَّم مع البطاطس المقلية أو الأرز الأبيض لوجبة متكاملة.