مصدر فلسطيني يكشف موعد فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
بالصور

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
آية التيجي

تبحث الكثير من السيدات عن وصفات جديدة لتجديد مائدة الغداء أو العشاء، وتُعد شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة من أكثر الوصفات التي حصدت شهرة واسعة على مواقع الطبخ.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة، وهي وصفة بسيطة ومضمونة النجاح، تجمع بين القرمشة والطعم الغني بالتوابل.

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

مكونات ستربس الدجاج الحارة:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح

ملعقة كبيرة صوص حار أو كاتشب حار

ملعقتان كبيرتان بصل بودرة

ملعقتان صغيرتان ثوم بودرة

ملعقتان صغيرتان بابريكا

ملعقتان صغيرتان بهارات دجاج

ملعقتان صغيرتان زعتر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة سكر

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

كوبان من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة ونصف نشا

كمية كافية من الماء

زيت غزير للقلي

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة التحضير على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي:

ـ تُقطع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة وتُنظف جيدًا.

ـ في وعاء، يُخلط الصوص الحار مع البصل والثوم البودرة والبابريكا وبهارات الدجاج والزعتر والبيكنج بودر والملح والفلفل.

ـ يُضاف الدقيق تدريجيًا مع الماء حتى يتكون خليط متجانس يشبه خليط الكيك.

ـ تُغمر شرائح الدجاج في الخليط وتُترك في الثلاجة لساعتين على الأقل حتى تتشرب التتبيلة.

ـ في وعاء آخر، يُخلط الدقيق المتبقي مع النشا ونصف كمية التوابل.

ـ تُغلف الشرائح بالخليط الجاف جيدًا، ثم تُقلى في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

ـ تُصفى من الزيت وتُقدّم ساخنة مع صوص الثومية أو المايونيز الحار.

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ للحصول على قرمشة مثالية، لا تُقلي كميات كبيرة في نفس الوقت.

ـ يمكن استبدال الصوص الحار بالكاتشب أو صوص الشطة حسب الرغبة.

ـ تُقدَّم مع البطاطس المقلية أو الأرز الأبيض لوجبة متكاملة.

ستربس الدجاج وصفة فاطمة أبو حاتي دجاج مقلي حا دجاج مقلي حار طريقة عمل ستربس الدجاج تتبيلة ستربس الدجاج كرسبي تشيكن وصفات فاطمة أبو حاتي فرايد تشيكن ستربس الفراخ طريقة عمل دجاج مقرمش

