قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟

منتخب غينيا
منتخب غينيا
رباب الهواري


 

كشفت تقارير صحفية دولية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدأ رسميًا إجراءات التحقيق مع منتخب غينيا الاستوائية، بعد عدم سفره إلى مالاوي لخوض المباراة المقررة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي اتخذت قرار فتح التحقيق مساء الجمعة، للوقوف على أسباب تخلف المنتخب عن اللقاء الذي كان مقررًا يوم الخميس الماضي.

سبب عدم السفر وقرار اللاعبين
 

في تطور لافت، أعلن الحساب الرسمي لمنتخب غينيا الاستوائية عبر موقع إنستجرام أن لاعبي المنتخب هم من اتخذوا قرار عدم السفر إلى مالاوي. وأوضح البيان أن اللاعبين صوتوا جماعيًا على رفض الرحلة، بسبب ما وصفوه بـ”مخاطرة صحية”.

وأشاروا إلى أن برنامج السفر كان يتضمن التحرك ليلًا والوصول صباح يوم المباراة دون الحصول على أي وقت للراحة أو الاستعداد البدني، ما اعتبروه تهديدًا لسلامتهم.

المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم

ينافس منتخب غينيا الاستوائية في التصفيات الإفريقية ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات قوية هي:

تونس، مالاوي، ناميبيا، ليبيريا، وساو تومي وبرينسيبي.


 ويأتي هذا التحقيق في توقيت حساس، خاصة أن نتائج المباريات المقبلة قد تؤثر على شكل المنافسة في المجموعة.

ترتيب المجموعة الثامنة حتى الآن

وفقًا لآخر المستجدات، جاء ترتيب المنتخبات في المجموعة كالتالي:

  1. منتخب تونس – 25 نقطة من 9 جولات
  2. منتخب ناميبيا – 15 نقطة من 9 جولات
  3. منتخب ليبيريا – 14 نقطة من 9 جولات
  4. منتخب مالاوي – 10 نقاط من 8 جولات
  5. منتخب غينيا الاستوائية – 10 نقاط من 8 جولات
  6. منتخب ساو تومي وبرينسيب – دون نقاط من 9 جولات
     

ومن المتوقع أن يصدر “فيفا” قرارات حاسمة بناءً على نتيجة التحقيق، قد تشمل عقوبات انضباطية أو اعتبار المنتخب خاسرًا المباراة


 

مناخب غينيا تصفيات كأس العالم أخبار الرياضة كورة عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

الارصاد الجوية

3 ظواهر جوية.. توقعات طقس اليوم السبت 11 أكتوبر

السيطرة علي الملوثات

حملة للتفتيش على مكامير الفحم بدمياط.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

جانب من الفاعليات

عبدالصادق: انتظام طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالمعامل والوحدات

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد