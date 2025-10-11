فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟





كشفت تقارير صحفية دولية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بدأ رسميًا إجراءات التحقيق مع منتخب غينيا الاستوائية، بعد عدم سفره إلى مالاوي لخوض المباراة المقررة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي اتخذت قرار فتح التحقيق مساء الجمعة، للوقوف على أسباب تخلف المنتخب عن اللقاء الذي كان مقررًا يوم الخميس الماضي.

سبب عدم السفر وقرار اللاعبين



في تطور لافت، أعلن الحساب الرسمي لمنتخب غينيا الاستوائية عبر موقع إنستجرام أن لاعبي المنتخب هم من اتخذوا قرار عدم السفر إلى مالاوي. وأوضح البيان أن اللاعبين صوتوا جماعيًا على رفض الرحلة، بسبب ما وصفوه بـ”مخاطرة صحية”.

وأشاروا إلى أن برنامج السفر كان يتضمن التحرك ليلًا والوصول صباح يوم المباراة دون الحصول على أي وقت للراحة أو الاستعداد البدني، ما اعتبروه تهديدًا لسلامتهم.

المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم

ينافس منتخب غينيا الاستوائية في التصفيات الإفريقية ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات قوية هي:

تونس، مالاوي، ناميبيا، ليبيريا، وساو تومي وبرينسيبي.



ويأتي هذا التحقيق في توقيت حساس، خاصة أن نتائج المباريات المقبلة قد تؤثر على شكل المنافسة في المجموعة.

ترتيب المجموعة الثامنة حتى الآن

وفقًا لآخر المستجدات، جاء ترتيب المنتخبات في المجموعة كالتالي:

منتخب تونس – 25 نقطة من 9 جولات منتخب ناميبيا – 15 نقطة من 9 جولات منتخب ليبيريا – 14 نقطة من 9 جولات منتخب مالاوي – 10 نقاط من 8 جولات منتخب غينيا الاستوائية – 10 نقاط من 8 جولات منتخب ساو تومي وبرينسيب – دون نقاط من 9 جولات



ومن المتوقع أن يصدر “فيفا” قرارات حاسمة بناءً على نتيجة التحقيق، قد تشمل عقوبات انضباطية أو اعتبار المنتخب خاسرًا المباراة



