قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
هل أكل لحم الحمير جائز شرعًا؟.. الأزهر يجيب
الأهلي لـ ياس ثوروب: مرحبا بك فى نادي القرن الأفريقى
تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية: لا مبرر لمقابلة الرئيس الصيني
الرئيس السيسي يدعو المستشار الألماني لحضو حفل توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة
بالعقل لا بالقلب.. يسري جبر: هكذا يتحول القلق على الرزق إلى يقين وراحة
سيدة تحذر من لعبة روبلكس: ابني كان هيتخطف وتتسرق أعضاؤه
انطلاق رالي “Fly In Egypt 2025” من مطار سفنكس الدولي بمشاركة 13 دولة
من 3 جنسيات.. الأمن اللبناني: تفكيك خلية إرهابية تعمل لصالح إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبدالصادق: انتظام طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالمعامل والوحدات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، من د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، حول انتظام طلاب الجامعة الأهلية بمعامل ووحدات كليات الصيدلة والطب البيطري والعلوم بجامعة القاهرة الأم، والذين التحقوا ببرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي – صيدلة إكلينيكة، والطلاب الملتحقين ببرنامج  الطب البيطري وبرنامج كلية العلوم بجامعةالقاهرة الأهلية2025.


وأكد د.محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والمكلف بالقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية  ان هدف استخدام معامل ووحدات كليات الجامعة الأم، يأتى فى إطار حرص كليات الجامعة على إعداد طلابها وطلاب برامج الجامعة الاهلية، وتأهيلهم وفق أحدث أساليب التعلم والتدريب العملى، بما يمنحهم القدرة العلمية والعملية للمنافسة بقوة في سوق العمل والتسلح بالإمكانات والمهارات التى تتطلبها أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأوضح التقرير انتظام  الطلاب فى اول يوم فى الدراسة العملية بمعامل الكليات بمقر الجامعة الأم، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاهرة  الأم وجامعة القاهرة الأهلية، بما يسمح للطلاب باستخدام الإمكانات والمعامل والوحدات التى يحتاج إليها تخصصهم الدراسى، حيث يتلقون أرقى الخبرات العلمية والعملية على يد أساتذة الجامعة الأم.
وأشار التقرير إلى متابعة د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، لانتظام الدراسة العملية لطلاب الكليات فى مقر معامل الصيدلة والطب البيطري والعلوم بالجامعة الأم ،كما تواجدت بكلية الصيدلة، د.جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي بجامعة القاهرة الأهلية، لمشاركة ومتابعة الطلاب خلال تواجدهم بمعامل الصيدلة بالجامعة الأم، بعد قضاء أسبوع دراسة مكثف بفرع الجامعة  بالشيخ زايد، حيث تأهلوا خلاله لبداية الدراسة العملية.

كان في إستقبال الطلاب بكلية الصيدلة د. احمد حسن حسني الشافعي عميد الكلية و د. اسماء احمد الزاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير البرنامج بالجامعة الأهلية و د .مروة احمد مفيد علام منسق البرنامج بالجامعة الأهلية، كما كان في استقبال الطلاب بكلية العلوم د. سهير رمضان عميدة الكلية ود.مها الخازندار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب..

اما فى كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأم فقد استقبلت د.إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري، ود.خالد مهران مدير البرنامج بالجامعة الأهلية طلاب برنامج الطب البيطري بجامعة القاهرة الأهلية، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين لتلقى الدروس العملية بقسمى التشريح، والخلية  والأنسجة، وتم تنظيم جولة تعريفية للطلاب في متحفي التشريح وتاريخ الطب البيطرى، وهما من المتاحف المتميزة والفريدة على مستوى الشرق الأوسط.

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بوجودهم في كليات الجامعة الأم، وأكدوا أن التحاقهم بجامعة القاهرة الأهلية، بخبرة وعراقة الجامعة الام يطمئنهم على تلقيهم أحدث ما وصل إليه العلم وإعدادهم بصورة تمكنهم من المنافسة بقوة، في سوق العمل على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب

السيسي

حكمة الرئيس السيسي كلمة السر.. أحزاب تشيد بالدور المصري لإنهاء حرب غزة

محمد الغمراوي

حزب الوعي: مصر شريان حيوي للقضية الفلسطينية وصمام الأمان للمنطقة

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد