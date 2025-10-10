قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين عز تقدم نصيحة للرجال: لما مراتك تصَّدع هات لها غويشة دهب
صعود جديد للذهب مساء اليوم الجمعة 10-10-2025
صلوا عليهما الظهر والعصر.. وفاة ربة منزل بعد ساعتين من رحيل زوجها في قنا
أول خطاب بعد المظاهرات.. ملك المغرب: الحكومة والبرلمان مسئولان عن تسريع وتيرة التنمية
غرق أب ونجله في مياه النيل ببني سويف
مفتي الجمهورية: ذكرى أكتوبر تذكّرنا بقيمة الدين والفكر السليم في صناعة النصر
ياسمين عز: القوامة معناها إن الراجل يصرف والست تساعد مش العكس
مارسيل كولر يهنئ منتخب مصر بالتأهل إلى كأس العالم 2026
مصرع شاب وإصابة اثنين في مشاجرة مسلحة بقرية المريس غرب الأقصر
برلمانيون: حكمة الرئيس السيسي أنهت حرب غزة.. وإدخال المساعدات نتاج جهد دبولماسي مصري كبير
20 يوما | موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وضبط الساعة
أول رد من حسام عبدالمجيد عن انتقاله إلى الأهلي.. ماذا قال مدافع الزمالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومى للمرأة يشيد بجهود القيادة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمل مجدى

أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات، بالجهود المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة مصرية من مدينة شرم الشيخ .


وعبرت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة عن فخرها وتقديرها لهذه الجهود قائلة  : تحية فخر واعتزاز لمصر التي تثبت دائماً أنها صانعة السلام وحارسة الحياة.

وتابعت : نجحت الجهود المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، انتصار جديد للدبلوماسية المصرية الحكيمة، ولإرادةٍ تسعى لحماية الأبرياء وتحقيق الأمن والأمان للشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن وقف إطلاق النار يعد إنجاز يكرّس دور مصر الإقليمي والإنساني في دعم السلام العالمي وصون الكرامة الإنسانية.

واختتمت قائلة : تحيا مصر… حاملة رسالة السلام للعالم.

الرئيس السيسي الرئيس القومى للمرأة وقف إطلاق النار المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

المستشار الدكتور حنفي جبالي

رئيس مجلس النواب ينعى شقيقة المهندس إبراهيم محلب

السيسي

حكمة الرئيس السيسي كلمة السر.. أحزاب تشيد بالدور المصري لإنهاء حرب غزة

محمد الغمراوي

حزب الوعي: مصر شريان حيوي للقضية الفلسطينية وصمام الأمان للمنطقة

بالصور

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

طريقة عمل اللازانيا بخطوات بسيطة وسريعة في بيتك

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد