السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
ترامب: هذه صفقة عظيمة لإسرائيل والعرب.. وسأزور القاهرة وتل أبيب قريبًا
للانتقام.. إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا لفلسطينيين بينهم 67 طفلًا
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون إسرائيل
محافظات

بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا

أ ش أ

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا برئاسة المستشار ياسر الهواري، نتيجة الانتخابات وسط مشاركة ملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على ممارسة حقهم النقابي في مناخ ديمقراطي راقٍ.


وأسفرت النتائج عن نجاح الدكتور محمود عويس، على مقعد فوق السن، والدكتور عمرو حامد بمقعد فوق السن، والدكتور أحمد حسين، والدكتور وليد أبو العباس لمقعدي تحت السن.


أشرف على سير العملية الانتخابية الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ورئيس لجنة الانتخابات، الذي أكد أن ما شهدته النقابة اليوم يمثل نموذجًا للعمل النقابي المسؤول، مشيدًا بجهود اللجان التنظيمية وأعضاء النقابة في إنجاح هذا الاستحقاق المهني.


وأشار إلى أن المشاركة الواسعة وروح التعاون بين الأطباء تعكس وعيهم النقابي وحرصهم على دعم مؤسستهم المهنية، موجّهًا الشكر للنقابة العامة على ما قدّمته من دعم وتيسيرات لإنجاح العملية الانتخابية.

