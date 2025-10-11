بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا برئاسة المستشار ياسر الهواري، نتيجة الانتخابات وسط مشاركة ملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على ممارسة حقهم النقابي في مناخ ديمقراطي راقٍ.



وأسفرت النتائج عن نجاح الدكتور محمود عويس، على مقعد فوق السن، والدكتور عمرو حامد بمقعد فوق السن، والدكتور أحمد حسين، والدكتور وليد أبو العباس لمقعدي تحت السن.



أشرف على سير العملية الانتخابية الدكتور محمد الديب نقيب أطباء قنا ورئيس لجنة الانتخابات، الذي أكد أن ما شهدته النقابة اليوم يمثل نموذجًا للعمل النقابي المسؤول، مشيدًا بجهود اللجان التنظيمية وأعضاء النقابة في إنجاح هذا الاستحقاق المهني.



وأشار إلى أن المشاركة الواسعة وروح التعاون بين الأطباء تعكس وعيهم النقابي وحرصهم على دعم مؤسستهم المهنية، موجّهًا الشكر للنقابة العامة على ما قدّمته من دعم وتيسيرات لإنجاح العملية الانتخابية.