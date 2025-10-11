قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟

القسم الخارجي

وجهت مقدمة برامج الأطفال الأمريكية الشهيرة رايتشل أكرسو، المعروفة باسم “السيدة رايتشل”، انتقادًا علنيًا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بسبب الطريقة التي صاغ بها بيانه الأخير بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي منشور نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت رايتشل عن استيائها من استخدام أوباما لعبارة "العائلات الإسرائيلية" في بيانه، بينما اكتفى بالإشارة إلى الفلسطينيين بعبارة "سكان غزة".

وقالت في تعليقها: "لدى الفلسطينيين عائلات أيضًا"، مضيفة أن مثل هذا النوع من اللغة يساهم في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وتابعت بالقول إن "نزع الإنسانية" هو أحد الأسباب التي جعلت كثيرين يلتزمون الصمت بينما استشهد أكثر من 20 ألف طفل في هذه الإبادة الجماعية.

تأتي تعليقات السيدة رايتشل في وقت يشهد فيه الرأي العام الأمريكي تزايدًا في الأصوات المنتقدة للخطاب الإعلامي والسياسي المتحيز في توصيف معاناة المدنيين في غزة.

