حملة للتفتيش على مكامير الفحم بدمياط.. وإجراءات صارمة ضد المخالفين

قامت وزارة البيئة من خلال قطاع شئون الفروع، (فرع جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا) بحملة تفتيشية والمرور على عدد من مكامير الفحم بمحافظة دمياط، بالاشتراك مع المرصد البيئي بدمياط، وإدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط، ومجلس مدينة كفر البطيخ.

وأكدت الدكتورة منال عوض، تكثيف الوزارة جهودها في القيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمدى التزام الأنشطة الصناعية بالمعايير البيئية دعمًا لجهود التوافق البيئي وتحقيقًا للحفاظ على البيئة، موجهة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل المحافظة ومديرية الزراعة والدفاع المدني، وتكثيف الجهود المشتركة للسيطرة على مصادر التلوث المختلفة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة.

وشهدت الجولة المرورية التي ترأسها حسام أمين رئيس قطاع شئون الفروع بالوزارة، بمشاركة د.وليد ترك مدير عام المكتب الفني لقطاع الفروع، ود.ماجد السيد رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، التفتيش على عدد (٧) من مكامير الفحم المطورة والعشوائية بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، حيث تبين عدم عمل عدد منهم.

وقامت اللجنة بتحرير محاضر ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير بالتوقف عن العمل التزاما لقرار السيد الدكتور محافظ دمياط رقم (614) لسنة 2025 وتخفيف الأحمال خلال فترة موسم قش الأرز.