بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية

أوضح إعلام إسرائيلي، أن إدارة السجون بدأت نقل الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم إلى المرافق التي من المقرر إطلاق سراحهم منها، جاء ذلك خلال خبر عاجل إذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

ومع تصاعد الحديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة تشمل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين مقابل إفراج فصائل المقاومة في غزة عن محتجزين إسرائيليين، تتجدد المطالبات بإدراج اسم مروان البرغوثي ضمن الصفقة.

إلا أن المسؤولين الإسرائيليين ما زالوا يرفضون ذلك، معتبرين أن الإفراج عنه قد يعيد رسم المشهد السياسي الفلسطيني ويمنحه دفعة جديدة نحو الوحدة.