AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
تجربة الوجوه الجديدة.. حسام حسن يُجهز المنتخب لكأس الأمم الإفريقية |فيديو
مدبولي: الجولات الميدانية تهدف لإزالة العراقيل والمعوقات أمام المشروعات الجاري تنفيذها
تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
أخبار العالم

المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا

ناصر السيد

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي، دمر أكثر من 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا.

وأضاف المكتب الحكومي أن الاستجابة للتعليمات الحكومية هي السبيل الناجع لتسريع جهود الإغاثة واستعادة الخدمات، مطالبا طالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتوفير الإمدادات اللوجستية العاجلة.

وفي السياق نفسه، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أولويتها هي إعادة الطلاب في قطاع غزة للمدارس بعد عامين من الحرب.

وقالت وكالة الأونروا إنها مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان غزة لأشهر، مضيفة أن 80% من القطاع تم تدميره.

وأشارت الأونروا إلى أن لديها 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق غزة، الذي جرى التفاوض بشأنه في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خطته للسلام المكونة من 20 نقطة ذات الصلة بالعدوان على غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى تدمير شتى مناطق القطاع.

