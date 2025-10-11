قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان تفاصيل قمة السلام بشرم الشيخ

وزيرا خارجية مصر وأمريكا
وزيرا خارجية مصر وأمريكا

ناقش د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية -في اتصال هاتفي- مع "ماركو روبيو" وزير الخارجية الأمريكى ،الأوضاع فى المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب فى قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والرئيس الامريكى "دونالد ترامب".

كما ناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس "دونالد ترامب"، بما فى ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة.

وبحث الوزيران المشاركة الدولية في قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

 وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكى قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه، وأشاد بالدور المتميز والريادي الذى يضطلع به الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، والذى ساهم فى التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

 من جانبه، أشار الوزير عبد العاطى إلى التقدير البالغ الذى يكنه رئيس الجمهورية للرئيس الأمريكي ولخطة السلام التي طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الارض سواء خلال المرحلة الاولى أو المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الامل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطينى.

 وأكد وزير الخارجية ان هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على ان تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة. 

دبدر عبد العاطي بدر عبد العاطي وزير الخارجية ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكى دونالد ترامب قمة شرم الشيخ الشعب الفلسطينى

