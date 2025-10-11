الأونروا: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أولويتها هي إعادة الطلاب في قطاع غزة للمدارس بعد عامين من الحرب.

وقالت وكالة الأونروا إنها مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان غزة لأشهر، مضيفة أن 80% من القطاع تم تدميره.

وأشارت الأونروا إلى أن لديها 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق غزة، الذي جرى التفاوض بشأنه في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطته للسلام المكونة من 20 نقطة ذات الصلة بالعدوان على غزة، والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى تدمير شتى مناطق القطاع.